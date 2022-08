El subdirector del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, teniente Harry Solivan Díaz, reveló que Joshua Manuelle Sánchez Caraballo de 23 años, quien ha sido vinculado con el presunto secuestro de su expareja Coralis Marie Serrano Delgado de 18 años, no compareció a la citación que tenía durante la mañana de hoy para una entrevista a fondo sobre los sucesos.

“No compareció, ni se comunicó”, aseveró Solivan Díaz.

Al día de hoy, ni la alegada víctima, ni la amiga que la acompañaba han prestado declaración alguna a los investigadores de la querella que fue radicada por la progenitora de Serrano Delgado.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del viernes pasado en el parque del barrio Hato Nuevo en Gurabo, donde se alega que bajo amenaza con un arma de fuego obligó a la joven a abordar su vehículo Toyota Corolla, color blanco, de cuatro puertas y con tintes oscuros en los cristales. Ambos se encontraran en el lugar para que él le entregara sus pertenencias ya que ella había abandonado el hogar días antes porque presuntamente había sido agredida resultando con un ojo morado, mordidas y hematomas.

La joven fue entregada esa tarde en el cuartel de Gurabo, luego de que el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) activara la Alerta Rosa y este se comunicara con su exsuegra para indicarle que la entregaría. Ella llegó acompañada por otra amiga.

No fue hasta el atardecer del sábado pasado, que Sánchez Caraballo compareció ante el CIC acompañado del licenciado Eduardo González. Este invocó su derecho a no autoincriminarse por lo que no declaró nada.

“Continuamos buscando evidencia ya que al momento no tenemos la suficiente para la radicación de cargos. Continuamos investigando ya que sabemos que hay casos en los que las víctimas de maltrato se muestran reacias al inicio a cooperar”, puntualizó Solvian Díaz.