( Suministrada por la Policía )

Dos órdenes de allanamiento fueron diligenciadas en la madrugada de este miércoles en los callejones Corea y Crispín, del barrio Monacillos en Puerto Nuevo, ocupando armas ilegales, cargadores y sustancias controladas.

En una residencia del callejón Corea fue arrestado un joven de 22 años apodado “El Runner”, identificado mediante investigación por realizar ventas de sustancias controladas frente a su hogar y vinculado con una organización criminal que opera en esa comunidad.

Allí se ocuparon dos pistolas marca Glock, una calibre .40 y la otra 9 milímetros; un rifle Mini Draco AK-47; varios abastecedores para pistolas y rifles y una cantidad no detallada de sustancias controladas.

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Además, en el lugar se arrestó a un hombre de 87 años y una mujer de 60 años para ser interrogados.

Durante el segundo allanamiento en una casa del callejón Crispín, se ocuparon cargadores de pistola y varias municiones. No se reportaron arrestos.

Las intervenciones estuvieron a cargo de agentes de las divisiones de Inteligencia y Arrestos, de Arrestos Especiales y Extradiciones, de Servicios Técnicos del área de San Juan y las unidades Motorizada y Canina, y otros recursos de la Policía Municipal de San Juan.

Estos casos serán consultados en la Fiscalía de San Juan para la posible radicación de cargos criminales.