Paramédico se queda dormido y choca su guagua contra camión en la PR-52
Un carril permanece cerrado mientras remueven los vehículos y el aceite derramado.
Un accidente de tránsito esta madrugada mantiene un carril cerrado en la autopista PR-52, en dirección hacia Salinas, lo que podría generar tapón en la zona, informó la Policía.
El choque entre una guagua Ford Explorer y un camión de arrastre se reportó a eso de las 3:52 a.m. en el kilómetro 47.8, en jurisdicción de Cayey.
Según datos preliminares, el conductor de la Ford Explorer, un paramédico que había salido de trabajar, se quedó dormido al volante e impactó por detrás la parte posterior del camión.
El paramédico, un hombre de 55 años, sufrió lesiones leves y fue transportado en condición estable al Hospital Menonita en Cayey.
Agentes de la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Caguas investigan el accidente mientras se llevan a cabo las labores de investigación y remoción de los vehículos y del aceite derramado.
Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas.