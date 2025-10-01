Un accidente de tránsito esta madrugada mantiene un carril cerrado en la autopista PR-52, en dirección hacia Salinas, lo que podría generar tapón en la zona, informó la Policía.

El choque entre una guagua Ford Explorer y un camión de arrastre se reportó a eso de las 3:52 a.m. en el kilómetro 47.8, en jurisdicción de Cayey.

Según datos preliminares, el conductor de la Ford Explorer, un paramédico que había salido de trabajar, se quedó dormido al volante e impactó por detrás la parte posterior del camión.

El paramédico, un hombre de 55 años, sufrió lesiones leves y fue transportado en condición estable al Hospital Menonita en Cayey.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas de Caguas investigan el accidente mientras se llevan a cabo las labores de investigación y remoción de los vehículos y del aceite derramado.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas.