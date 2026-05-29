Un carjacking ocurrido en horas de la noche del jueves mantiene bajo investigación a las autoridades en Dorado, luego de que dos individuos enmascarados como payasos despojaran a una conductora de su vehículo mediante amenazas con armas de fuego.

Según el informe preliminar de la Policía de Puerto Rico, los hechos se reportaron a eso de las 7:15 p.m. en la carretera PR-695, intersección con la PR-696.

La querellante indicó que transitaba por el lugar cuando fue interceptada por dos personas enmascaradas. Los sospechosos, portando armas de fuego, la intimidaron y la despojaron de su guagua Subaru Forester gris del año 2014, tablilla IHC-494.

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Luego del robo, los individuos abandonaron la escena sin causarle daño físico a la víctima, según detalló la Policía.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.