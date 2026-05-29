La Policía de Puerto Rico se encuentra tras la pista de un hombre sospechoso de cometer un robo en una estación de gasolina en Arecibo.

Los hechos se reportaron en la madrugada del jueves, 21 de mayo, en la gasolinera Gulf ubicada en la carretera PR-628, en el barrio Sabana Hoyos.

Según la querella, una empleada fue sorprendida por un individuo descrito como de tez blanca, quien vestía un abrigo rojo, pantalón largo negro y tenis blancos. El sospechoso, presuntamente, la despojó de dinero en efectivo antes de huir del lugar.

El agente Osvaldo Acevedo Soto, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, solicitó la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero del individuo y poder esclarecer el caso.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información a comunicarse de manera confidencial con la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o al (787) 878-4000, extensiones 1450 y 1451.