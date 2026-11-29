Una conductora de 24 años fue asaltada durante la mañana de este domingo mientras estaba estacionada en la calle Kennedy del barrio Mameyal, en Dorado.

Según la información preliminar, a las 5:00 a.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó a la Policía sobre el asalto a mano armada.

La perjudicada le narró a los patrulleros que, mientras se encontraba en el interior de su automóvil marca Kia Seltos, del año 2027 fue interceptada por dos hombres armados que, mediante amenaza e intimidación, la sujetaron por el cabello y la obligaron a salir del vehículo, el cual le robaron.

Antes de abandonar el lugar con rumbo desconocido, los asaltantes realizaron un disparo de advertencia. La perjudicada no resultó herida durante en el incidente.

El agente José A. Rivera Vergara, adscrito al Distrito de Dorado, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.