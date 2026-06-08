El Negociado de Patrullas de Carreteras informó que del 1 al 7 de junio arrestaron a 134 conductores por transitar en estado de embriaguez, como resultado de los planes de trabajo de la época veraniega.

Además, fueron detenidos 77 conductores no autorizados para manejar vehículos de motor, otros por violación a la Ley de Sustancias Controladas, obstrucción a la justicia, por transitar en una motora hurtada, violar orden judicial, falsificación de licencia y tres intervenciones con motoras todoterreno.

En total, se expidieron 15,478 boletos por violación a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito en ese período, informó el capitán Elvis Zeno Santiago, director del negociado.

PUBLICIDAD

Cinco vehículos fueron confiscados, 16 tenían gravamen de desaparecido, tres motoras y una hurtada.

El total de fianzas de los cargos radicados ascendió a $227,500.

Durante los seis días ocurrieron cuatro accidentes fatales, uno con motora en San Juan, dos de peatones en Río Piedras y Toa Baja y otro con objeto fijo en Sabana Grande.

Las estadísticas refleja que en lo que va de año se han reportado 102 muertes por accidentes de tránsito, una diferencia de 10 menos que los reportados a esta fecha en el 2025.

Este año han muerto 36 peatones atropellados, cinco más que en el 2025.

Se investigaron 623 accidentes de tránsito, una diferencia de 96 más que el año pasado.

Se ocuparon dos bolsitas con cocaína, dos con marihuana y siete cigarros.