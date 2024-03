El Negociado de la Policía de Puerto Rico garantizará que la Colectiva Feminista en Construcción y otras organizaciones puedan marchar libremente por el expreso Las Américas, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora que persigue generar los cambios en la política pública y de prevención para detener los feminicidios y la violencia, y promover la educación con perspectiva de género, entre otros asuntos de vital importancia.

Se espera que los asistentes comiencen a reunirse a las 2:00 p.m. en el Estadio Hiram Bithorn, en Hato Rey, para marchar por el transitado expreso a eso de las 3:00 p.m. de hoy, viernes.

El teniente coronel Eliezer Colón, comandante auxiliar de Operaciones de Campo, afirmó que los planes de trabajo que han delineado incluyen cualquier ruta, ya que al presente no ha habido comunicación con las organizaciones sobre sus estrategias para manifestarse. Una posibilidad sería que puedan utilizar el carril derecho y el paseo de emergencias.

“Se le van a garantizar unos carriles para que puedan caminar y marchar, porque nosotros tenemos que dejar un carril abierto al tránsito para el paso de las ambulancias que vayan para el Centro Médico, la gente que va a hacia las salidas. Yo sé que ellas no van a bloquear el tránsito, pero también vamos a garantizarles que se puedan expresar, pero garantizarles también la seguridad, porque si vemos que son muchos no podemos dejar un carril abierto que no vaya un carro a salirse”, detalló el teniente coronel.

Los planes van dependerán de la cantidad de asistentes y la ruta que tomen, reiteró el funcionario.

“No sabemos por dónde van a subir y van a bajar, porque no han hablado con nosotros... presumimos que, como en la otra ocasión, suban al expreso por la Roosevelt, bajaron por la Piñero, volvieron y se treparon al expreso y salieron por la Roosevelt de nuevo”, expuso Colón.

A la misma hora, entre las 3:00 p.m. y las 3:30 p.m., la Coalición 8 de Marzo, marchará desde la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en la avenida Juan Ponce de León, en Hato Rey, siguen por la Arterial B o avenida Mónica Puig hasta llegar la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Si hay mucha aglomeración de gente, se puede desviar el tránsito por el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“No sabemos si ellas van a hacer el giro hacia la Piñero o van a tomar a expreso hacia San Juan para bajarse por la salida donde está Best Buy, estamos preparados para atender las arteriales”, añadió.

También atienden una manifestación de la Federación de Maestros de Puerto Rico frente a La Fortaleza y otra frente al hotel en Isla Verde en contra de la presencia del primer ministro de Haití, Ariel Henry, quien se encuentra en Puerto Rico desde el martes ya que el avión en el que viajaba no pudo aterrizar en su país ni en la República Dominicana.