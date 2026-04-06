Personal del Negociado de Patrullas de Carreteras intervino con 205 manejando en estado de embriaguez y 111 por no tener licencia de conducir o estar vencida, del total de los 243 arrestos efectuados del 30 de marzo al 5 de abril.

Los agentes detuvieron a 12 personas por posesión de sustancias controladas, una cantidad inferior por violación a la Ley de Armas, obstrucción a la justicia, regateo y por transitar en motoras todoterreno.

En ese mismo período fueron expedidas 19,173 multas por violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito, reveló el capitán Elvis Zeno Santiago, director del negociado.

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Se ocuparon 128 piezas de marihuana en moñas, frascos y cigarros, 82 bolsitas con fentanilo y 10 pastillas de medicamentos controlados.

Además, ocuparon siete pistolas, 316 municiones y 11 cargadores.

Como resultado del plan de trabajo se confiscaron 13 vehículos, cinco motoras y tres vehículos todoterreno y localizaron 26 automóviles con gravamen de desaparecido, entre otras intervenciones.

Este fin de semana ocurrieron tres accidentes de carácter fatal en Hatillo, Arroyo y Barranquitas, en todos se detectó el factor velocidad como el causante.

En lo que va de año, han ocurrido 55 muertes por accidentes de tránsito, una diferencia de 20 menos que las reportadas a esta fecha el año pasado cuando la cifra ascendió a los 75 casos.

También disminuyeron los accidentes de tránsito investigados en la semana. De acuerdo con las estadísticas se atendieron 411 querellas, en comparación con 642 el año pasado, una diferencia de 231 menos.