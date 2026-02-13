Un accidente de carácter fatal se reportó esta mañana en el kilómetro 137.3 de la carretera PR-2, frente a un restaurante en Aguada, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 8:57 a.m. de hoy, viernes, que alertó sobre el accidente.

Al llegar agentes de la Unidad Motorizada de la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla, confirmaron el accidente entre dos vehículos.

Una persona resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en un hospital del área. Se desconoce su identidad.