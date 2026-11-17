La Fiscalía de Guayama radicó ayer cargos contra José “Inés” Díaz Rivera, exalcalde de Salinas, por actos lascivos y maltrato de menores, por hechos que presuntamente cometió contra una niña de 12 años en ese municipio, informó esta mañana el Departamento de Justicia.

La fiscal Naomi Maldonado Pagán presentó un cargo por actos lascivos, en violación del artículo 133(a) del Código Penal, y otro por maltrato de menores, en violación del artículo 53(a) de la Ley 57-2023, según enmendada.

José “Inés” Díaz Rivera, exalcalde de Salinas imputado por actos lascivos y maltrato de menores, según informó el Departamento de Justicia. ( Suministrada )

Los alegados hechos ocurrieron el 3 de octubre de 2026 en Salinas, cuando Díaz Rivera, de 89 años, presuntamente incurrió en conducta de naturaleza sexual contra la menor durante una visita a una residencia, indicó Justicia en un comunicado de prensa.

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El juez Ángel Rodríguez Díaz, del Tribunal de Primera Instancia de Guayama, determinó causa para arresto por ambos cargos y le impuso una fianza global de $26,000.

Díaz Rivera prestó la fianza, por lo que quedó bajo supervisión electrónica.

La vista preliminar fue señalada para el próximo el 23 de noviembre.

La investigación estuvo a cargo de la agente Sheila Dones Díaz, adscrita a la Unidad de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, de la Policía de Puerto Rico.