El presentador Rubén Sánchez contestó la demanda que presentó el abogado Leo Aldridge por un incidente ocurrido en el programa de análisis político WKAQ Analiza, en el que llamó “pendejo” al licenciado, y alegó, entre otras cosas, que sus expresiones están protegidas por el derecho a la libertad de expresión.

Además de responder a la demanda, en la que Aldridge reclama una compensación no menor de $1 millón por el incidente ocurrido, Sánchez presentó una contrademanda en la que solicita $500,000 al abogado por alegados daños.

“Se niega que haya ejecutado un plan para destruir la reputación profesional del Demandante o privarlo de clientes, oportunidades profesionales o confianza pública”, lee la respuesta a la demanda por parte de Sánchez, que suscribe el licenciado Ramón Rosario.

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“Las expresiones objeto de la Demanda están protegidas por la libertad de expresión reconocida en el Artículo II, Sección 4 de la Constitución de Puerto Rico y la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos... La expresión “pendejo”, utilizada en el contexto de la discusión entre las partes, constituyó un epíteto y un juicio valorativo, no una afirmación concreta susceptible de demostrarse verdadera o falsa", agrega el documento.

La respuesta a la demanda también expone que Sánchez y Aldridge tenían diferencias relacionadas con un caso judicial que llevaba el abogado y que, según se alega en el documento, “procuraba afectar a una menor de edad de vínculo cercano a amistades del Sr. Sánchez”.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de agosto, cuando Sánchez presuntamente irrumpió en el programa WKAQ Analiza para gritar improperios al abogado Leo Aldridge.

BREAKING- En medio del programa radial @WKAQ580 Analiza, donde estaba de invitado @leoaldridgepr, el presentador Rubén Sánchez irrumpió en el estudio para insultarlo al aire. El director de contenido de la estación pidió disculpas, así como Carlos Díaz Olivo. #PuertoRico #Radio pic.twitter.com/2wo66OLBRz — Robby Cortés🇵🇷 (@RobbyCortes) August 29, 2025

“Tu eres un pende*&. No te metas conmigo. Pende*&, no te metas conmigo. Pende*&, en la cara”, afirmó Sánchez durante la transmisión en vivo.

Tras el incidente, Sánchez permaneció fuera del aire por más de dos semanas. En su contrademanda, el presentador alega que su salida temporal del aire le ocasionó pérdidas de ingresos de al menos $250,000 por pautas publicitarias canceladas. Además, reclama otros $250,000 por “angustias mentales”, al alegar que Aldridge ha intentado mantener vivo el incidente, entre otras cosas, al hablar sobre el asunto en espacios de pódcast. En total, Sánchez solicita una compensación de $500,000.

Sánchez finalmente regresó al programa que dirige, WKAQ en la Mañana, el 22 de septiembre de 2025, cuando ofreció una disculpa pública dirigida a Aldridge al inicio de la transmisión.

“Deseo expresar mis más sinceras disculpas por el lamentable incidente ocurrido con el licenciado Leo Aldridge. Reconozco que no debió suceder; y lamento, lo lamento profundamente. La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, es inaceptable y no tiene cabida en nuestra sociedad ni en espacios donde debe primar el respeto”, expresó Sánchez entonces.