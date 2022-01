El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, se expresó complacido con la sentencia de 129 años de cárcel para Jensen Medina Cardona por el asesinato de Arellys Mercado Ríos.

“Estamos satisfechos con la sentencia emitida por la honorable jueza Gema González Rodríguez a Jensen Medina Cardona porque es justa en vista de los hechos probados por el Ministerio Público en el tribunal. El asesinato de Arellys fue un acto vil y despreciable que ameritaba la pena máxima. Esperamos que esta sentencia también sirva de disuasivo para otros que no piensan en las consecuencias de sus actos y no tienen respeto por la vida. Sepan que los fiscales del Departamento de Justicia de Puerto Rico no descansarán hasta hacerle justicia a las víctimas”, manifestó Emanuelli Hernández en declaraciones escritas.

“Nuestra total solidaridad con la familia de Arellys, especialmente con su señora madre, Nitza Ríos, quien ha dado una lección a muchos por su temple, fortaleza y perdón”, indicó.

“Una vez más, agradezco la labor del equipo de fiscales del Departamento de Justicia, Diannette Aymat Frías, Yamil Juarbe Molina, Eduardo Beale Targa y Jaime Perea Mercado, no solo por su trabajo sino por su sensibilidad y empatía. Ningún proceso es sencillo, pues probar un caso más allá de duda razonable requiere una preparación ardua, muchas veces incomprendida en el foro público. Pero defender a las víctimas del crimen y lograr que se les haga justicia siempre vale la pena”, sostuvo el secretario.

Medina Cardona fue declarado culpable el 28 de octubre de 2021. Renunció al derecho constitucional que tenía de que su juicio fuera por jurado, por lo tanto, el fallo de culpabilidad recayó en la jueza Gema González.

Mercado Ríos fue asesinada la noche del 18 de agosto de 2019, cuando se suscitó una pelea por un celular en uno de los muelles de Villa Marina Boulevard, en Fajardo.