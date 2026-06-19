La División de Homicidios del CIC de Bayamón investiga las circunstancias que rodean la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado esta madrugada en una cabaña de un motel en Toa Baja.

De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo se reportó a eso de las 4:30 a.m. en la cabaña número 18 del motel Villa Borinquen, ubicado en la carretera PR-866 del barrio Candelaria, cuando al vencer el tiempo del alquiler los empleados entraron para hacer limpieza y lo encontraron al borde de la cama.

Las autoridades indicaron que el hombre fue encontrado desnudo. Su ropa y otras pertenencias estaban en la escena.

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Este fue identificado como Luis Francisco Moreno Álvarez, de 58 años y vecino de Bayamón.

Todavía no está claro si el vehículo en el que llegó le pertenecía, ya que no se encontró ninguno en la marquesina ni se ha revelado su descripción.

Se esperan por órdenes judiciales para poder extraer vídeos de cámaras de seguridad y otra información sobre los registros que llevan, indicó el capitán Raúl Negrón, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

No se observaron signos de agresión física en el cuerpo. La querella fue clasificada como un caso médico.

Al presente nadie ha reportado desaparecido a un hombre con características similares.

El agente Iván Santiago investiga los hechos junto al fiscal Mario Soto, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencia Forense (ICF) para fines de autopsia.