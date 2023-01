El juez federal Francisco Besosa emitió este viernes el segundo regaño al productor Sixto Jorge Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George, por hacer expresiones a la prensa.

Lo que afirmó el juez, tras ordenarle al acusado que se pusiera de pie, fue que “leí un artículo en Primera Hora en que aparece que usted habló de cosas que no han salido en el juicio. Por lo tanto, voy a ordenarle no hablar con la prensa de nada. Si habla con la prensa otra vez, tomaré otras acciones como la revocación de la fianza”, señaló.

El artículo publicado hoy por Primera Hora está titulado “Sixto George dijo haber sido ‘entrampado’ por agentes del FBI”.

Las expresiones las emitió el acusado ayer, jueves, en una conferencia de 20 minutos que accedió con la prensa. Allí, expuso que, en el periodo en que lo investigaban por extorsión, tres agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) lo “entramparon” para que le ofreciera a Raúl “Raulie” Maldonado Nieves los $300,000 para que no divulgara chats adicionales que implicasen al exgobernador Ricardo Rosselló.

Díaz Colón contó que “el FBI fue a mi casa. Estuvieron cuatro horas y media. De esas cuatro horas y media, estuvieron casi dos horas y media, las últimas dos horas y media insistiéndome en que yo llamara a Raulie y yo le explique de mil maneras que yo no iba a llamar a Raulie. Y fue tanto el hostigamiento, que yo terminé llamando a Raulie. Yo hablo con un abogado en la noche. A mí nunca se me va a olvidar esto. Ese abogado me dijo bien claro: ‘¿Cómo tú haces un delito delante de agentes federales? ¿Cómo tú haces eso?’ Si me están diciendo que es en colaboración con ellos. ‘Chico mano, si agentes federales te están diciendo que cometas un delito, ya tú sabes que tú estás frente a agentes que no son’... Esto tiene una palabra, perdón que me confunda... Me coaccionaron, entraron en mala conducta”.

“Ellos me decían que esto es confidencial. Y es que yo no, yo no estoy dudando de ustedes (los agentes), porque yo juraba que tenía tres agentes de ley y orden en mi casa, me estaban trampeando y ya lo verán, porque literalmente yo llamo a Raúl el 26 de julio, el 29 de julio sale en todo, en todo Puerto Rico, que yo había sobornado a Raulie, cuando yo nunca llamé a Raulie por voluntad propia. Entonces a mí me entramparon, literalmente”, añadió.

El primer llamado de atención que recibió Díaz Colón del juez ocurrió el pasado martes. No obstante, le dejó comentar sobre aspectos divulgados ya en el juicio.