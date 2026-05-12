Un hombre de 60 años fue arrestado a eso de las 10:16 p.m. del lunes luego de que fuera sorprendido en el techo de la alcaldía de Arecibo, en medio de un presunto escalamiento, informó la Policía de Puerto Rico.

Según las autoridades, el sargento de la Policía Municipal de Arecibo realizaba una ronda preventiva por el área cuando escuchó ruidos provenientes del techo de la alcaldía.

Al verificar, observó a un individuo en el lugar y encontró cinco consolas industriales desmanteladas.

La pesquisa preliminar estuvo a cargo del agente Yancy Rivera Rodríguez, adscrito al precinto 107 de Arecibo. Posteriormente, el caso fue referido al agente José A. Terron, de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo.