La defensa del candidato a alcalde de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, presentó este jueves, durante el juicio civil que se realiza para determinar si se debe realizar una nueva elección del voto adelantado y ausente de la capital, un documento de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que establece que el número de papeletas votadas y el número de electores que emitieron su voto de manera adelantada nunca cuadraron para finales de diciembre.

El documento fue preparado por la gerente del MVC de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto (JAVA), Udecha Domínguez Vázquez, según corroboró la testigo.

El documento, identificado como “acta de incidencia de escrutinio general 2020” del municipio de San Juan, fue firmado por los funcionarios de colegio de cuatro de los partidos políticos que participaron en las elecciones, excepto por la funcionaria del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Se negó a firmarlo”, indicó la abogada, sin poder justificar la acción.

Al analizar el documento, la testigo detalló que “el número de papeletas es mayor que el de votantes” para todos los precintos de San Juan.

Domínguez Vázquez, que mostró problemas de visión aun cuando se le proveyó una lupa, solo divulgó la cantidad de papeletas y número de votantes del precinto 1 de San Juan.

El documento estipula que el número de votantes del precinto 1 de San Juan fue 2,682 y que se contabilizaron en el escrutinio general unas 2,780 papeletas votadas. Esto representa 98 papeletas más que electores que votaron de manera adelantada.

El documento, copia del cual obtuvo Primera Hora, indica que en el precinto 2 votaron 3,038 electores, pero habían 3,978 papeletas municipales, que en el precinto 3 votaron 2,989 electores y habían 3,149 papeletas, que en el precinto 4 había 3,727 electores y 3,912 papeletas, así como en el precinto 5 fueron 1,029 electores y con un registro de 1,193 papeletas votadas.

Por otro lado, Domínguez Vázquez resumió algunos de los problemas en el proceso electoral que se realizó en la JAVA.

Por ejemplo, expresó que tanto la JAVA como las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) procesaron solicitudes de voto por correo, adelantado, a domicilio o ausente. Dijo que no había ninguna corroboración para establecer si se procesó alguna solicitud duplicada.

“Nosotros no teníamos visibilidad con la JIP, así que no había manera de controlar que un elector pudiera solicitar por correo electrónico y nosotros procesar solicitud y que pudiese entregar una solicitud en la JIP, entonces hubiese duplicidad de solicitud”, señaló.

La funcionaria, quien todavía labora en la CEE para el MVC, estableció que había posibilidad de que esta duplicidad de solicitud ocurriera, ya que ante sí tuvo varias que llegaron por email en más de una ocasión de un mismo elector.

Explicó, una vez el elector enviaba su voto por correo y se detectaba que su solicitud no fue aceptada, los votos fueron colocados en unos recipientes tipo nevera. Luego, se llevaba a una bóveda sin que la caja tuviese ningún tipo de candado para evitar que alguien tomara las papeletas. Comentó que igual ocurrió con electores que no enviaron su identificación. Pero, a diferencia de las solicitudes no aceptadas, estas papeletas se ubicaron en una nevera resguardada en el archivo de las gerentes.

Domínguez Vázquez no supo establecer qué sucedió con todos estos votos que se supone que no se adjudicaran.

También reveló que “no se llevaba registro de la fecha de estampado de correo” para corroborar si se enviaron en o antes del 3 de noviembre, como se suponía.

En su demanda civil, Natal alude a que se cometieron irregularidades en el evento electoral y que a causa de las mismas, Miguel Romero fue certificado como alcalde de San Juan.

Las irregularidades denunciadas por el candidato del MVC supuestamente ocurrieron en el proceso del conteo del voto ausente, por correo, adelantado y a domicilio. Alude a que hay unas 6,593 papeletas municipales que son ilegales y cuyos electores, cadena de custodia y procedencia son imposibles de determinar. Por ello, solicitó una nueva elección en la Unidad 77, donde se acumularon todos estos sufragios impugnados.

Cabe destacar que Natal ganó el proceso electoral con los votantes que acudieron a votar el día de los comicios, el pasado 3 de noviembre. Donde perdió fue en la adjudicación del voto adelantado, ausente, por correo y a domicilio, que ahora impugna.

Se espera que la vista en su fondo culmine hoy o mañana, viernes. Sin embargo, el juez ha advertido que podría conceder más días de vistas al proceso.