Tras las rejas hombre imputado por violencia doméstica
La jueza expidió una orden de protección a favor de la querellante.
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La jueza Cynthia Marie Vázquez Peña, del Tribunal de Aibonito, determinó causa para arresto contra Omar N. Morales Rivera, de 44 años, alias “Gringo” y residente de Orocovis, por cargos de maltrato y maltrato agravado, este último mediante intento de estrangulamiento bajo la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.
De acuerdo con la investigación de la agente Glicenlia Alicea, de la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del CIC de Aibonito, para la fecha del 4 de septiembre de 2026, el imputado presuntamente cometió los delitos contra la perjudicada, quien lo denunció.
Los cargos fueron radicados por la fiscal Andrea Santiago Giraldo.
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El imputado no prestó la fianza de $90,000, por lo que fue encarcelado en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce.
Se le otorgó orden de protección a la víctima.