La jueza Cynthia Marie Vázquez Peña, del Tribunal de Aibonito, determinó causa para arresto contra Omar N. Morales Rivera, de 44 años, alias “Gringo” y residente de Orocovis, por cargos de maltrato y maltrato agravado, este último mediante intento de estrangulamiento bajo la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

De acuerdo con la investigación de la agente Glicenlia Alicea, de la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del CIC de Aibonito, para la fecha del 4 de septiembre de 2026, el imputado presuntamente cometió los delitos contra la perjudicada, quien lo denunció.

Omar N. Morales Rivera enfrenta cargos por maltrato y maltrato agravado por violencia doméstica.
Omar N. Morales Rivera enfrenta cargos por maltrato y maltrato agravado por violencia doméstica. (Suministrada por la Policía)

Los cargos fueron radicados por la fiscal Andrea Santiago Giraldo.

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El imputado no prestó la fianza de $90,000, por lo que fue encarcelado en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce.

Se le otorgó orden de protección a la víctima.