La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, solicitó a la ciudadanía información que conduzca a la identificación de una persona de interés en un caso de asesinato ocurrido el 17 de noviembre del año pasado en la parte posterior de una casa abandonada en la barriada Vietnam, en Guaynabo.

El occiso, que estaba desnudo, fue identificado como Jorge Luis Morales Ramos de 26 años y residente en Cataño.

Los investigadores informaron que Morales Ramos, cuyo cadáver presentaba impactos de bala, no tenía expediente criminal.

El hombre fue descrito como de tez blanca, estatura aproximada de 5′11″, 40 años de edad y cabello de color negro.

Si posee información que ayude a esclarecer el crimen o identificar a la persona que aparece en la foto, llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Comandancia de Bayamón al teléfono (787) 269-2424 extensiones 1610 y 3030.