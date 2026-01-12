5 historias importantes del fin de semana

1 Cambios en Telemundo El programa “Hoy Día Puerto Rico” sufrió cambios significativos en su plantilla. El espacio matutino, dirigido por el Departamento de Noticias de Telemundo Puerto Rico, se despidió de tres de sus talentos. La chef Marilyn López, quien era una de las integrantes originales del espacio, confirmó que ya no es parte del show. De igual forma, el animador Carlos McConnie, quien se unió al proyecto el pasado 8 de enero de 2024, y la presentadora Jacky Fontánez, que se integró al espacio el 13 de enero de 2023, también quedaron fuera del espacio.

2 Busca un acuerdo La boricua que supuestamente se casó por dinero para lograr que un ciudadano de Uzbekistán obtuviera la ciudadanía estadounidense está en conversaciones con la Fiscalía federal para declararse culpable. Según surgen del expediente judicial, Keily Maisonet Ortiz presentó el viernes una moción junto a la Fiscalía federal para solicitar una extensión del tiempo para lograr el acuerdo. La fecha límite que había fijado la juez federal María Antongiorgi Jordán era hasta el mismo viernes.

3 Pierde un pie en accidente Un hombre de 34 años sufrió la pérdida del pie izquierdo luego de que su motora fuera impactada por una conductora que supuestamente estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes, informó la Policía. El choque ocurrió a eso de las 10:50 p.m. del viernes en el kilómetro 16.2, de la carretera PR-167, intersección con la avenida Panorama, en Bayamón. La conductora arrojó 0.131% por ciento de alcohol. El límite de alcohol permitido para conducir es de 0.08%.

4 Acusan a pastor de actos lascivos Un pastor enfrenta cargos por actos lascivos contra una menor, seducción, maltrato a menores y tentativa de destrucción de pruebas, por hechos que presuntamente ocurrieron en los predios de la iglesia que pastoreaba en Cidra. Los alegados abusos sexuales cometidos por el religioso quedaron al descubierto cuando el padre de la niña inspeccionaba el teléfono celular de ésta, y encontró, entre otras cosas, que el hombre supuestamente cometió actos lascivos contra la menor el 23 de abril del pasado año, en los predios de la iglesia.