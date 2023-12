5 noticias destacadas del fin de semana

2

La cuarta entrega de regalos de la Fundación Good Bunny, liderada por Bad Bunny, se realizó el sábado entre ilusiones y desencantos para numerosos fanáticos que hicieron turno en el Centro de Convenciones de Puerto Rico para, más que recibir un obsequio, conocer al artista. Pocos consiguieron su sueño. Muchos, a pesar de estar en los primeros turnos, no lograron su anhelo. Desde la noche antes, familias de pueblos distantes, llegaron para hacer turno y asegurar la entrada que les permitiría tan siquiera ver al artista, pero no ocurrió. El anfitrión principal del evento “Bonita tradición”, el artista urbano Bad Bunny, asomó poco después de las 9:00 a.m. para comenzar la repartición de obsequios. Pero tras unos minutos ya no estuvo disponible.