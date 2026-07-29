La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) inició en horas de la mañana del miércoles los trabajos de reconstrucción de la estación de bombas Finca Rosso 1, lo que implicará la interrupción del suministro de agua potable durante varios días, para unos 60, 000 abonados.

A eso de las 6:00 a.m., se apagó la bomba mientras daba inició la primera fase del trabajo, que consiste en remover el concreto que rodea las tuberías de succión y distribución, con el fin de poder acceder a la infraestructura que será objeto de las labores.

“Una vez completemos esta obra, los abonados que reciben servicio de esta instalación contarán con un sistema más confiable y resiliente. Nuestro personal continuará trabajando conforme al cronograma establecido para culminar las labores de manera segura y eficiente”, manifestó el director de la Región Metropolitana de la AAA, José A. Rivera Ortiz, en declaraciones escritas.

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Como parte de estos trabajos, los abonados de las comunidades Santa Rosa I, Santa Rosa II y Santa Rosa III experimentan interrupciones temporeras en el servicio de agua potable.

La AAA indicó que mantiene coordinación con las oficinas municipales de Manejo de Emergencias para distribuir agua potable en las comunidades afectadas mientras se completan los trabajos.

La estación e bombas Finca Rosso 1 enfrenta problemas desde el año pasado cuando lo que la AAA describió como un golpe de agua repentino, o ariete, provocara daños significativos en la instalación y la dejara fuera de servicio.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a utilizar el agua de manera prudente, tanto durante la ejecución de estos trabajos como ante las condiciones de tiempo seco y las bajas precipitaciones que han afectado los niveles de nuestros ríos y embalses. La colaboración de todos es esencial para conservar el recurso y extender la disponibilidad del abasto hasta que tengamos eventos de lluvia”, añadió el presidente de la AAA, ingeniero Luis R. González Delgado.

Los trabajos en estación de la Finca Rosso se producen en medio de una crisis del suministro del preciado líquido que ya se extiende por varios meses y que se agravó tras el inicio de una sequía que ha provocado la activación de un plan de racionamiento de agua en varios municipios.

A este escenario se suman los niveles de varios embalses que continúan bajando, entre los que se encuentran Carraízo (-0.11 metros), Lucchetti (-0.11), La Plata (-0.08), Fajardo (-0.08), Río Blanco (-0.07) y Cerrillos (-0.05)y otros como Carite, Garzas, Guayabal, Toa Vaca, Cidra, Guajataca y Culebrinas.

Aunque por varios meses los sanjuaneros y residentes de otros municipios de la zona metropolitana han denunciado problemas en el suministro de agua, no fue hasta principios de junio cuando la situación pareció agravarse, luego que se detectaron tres averías en el sistema del Superacueducto en Bayamón, durante una inspección del Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua, que se creó como parte de un acuerdo judicial, luego que el municipio de San Juan demandara a la corporación pública, tras meses de problemas con el suministro de agua potable.