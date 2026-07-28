Unos 63,000 abonados de zonas altas de Bayamón y Guaynabo verán interrumpido su servicio de agua al menos por tres días, entre el miércoles y el viernes, debido a trabajos que llevará a cabo la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en la estación Finca Rosso I.

Según informó esta mañana el director ejecutivo de la región metropolitana de la AAA, José A. Rivera, la interrupción de servicio comenzaría a partir de este miércoles 29 de julio a las 6:00 de la mañana, y se espera el servicio comience a restablecerse nuevamente el viernes 31 en horas de la noche.

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“Ese es el plan, que el 31 de julio en horas de la noche comencemos a operar nuestro sistema. Hemos visto todas las áreas que nos pueden traer alguna situación, así que no prevemos ninguna situación”, sostuvo.

Aclaró, sin embargo, que, en lo que se estabiliza el sistema, algunas áreas podrían estar por más tiempo, incluso hasta el domingo, sin recibir el agua.

“Ayer indicamos que los trabajos en la instalación fuera de servicio serán comenzando el día 29 a las 6:00 de la mañana, y que culminen el viernes 31 en horas de la noche. Una vez eso culmine, nosotros comenzamos nuestra operación. Es un tubo de mayor diámetro. Hay tuberías de 30 pulgadas, 24, 16. Así que nuestra proyección, hasta nuestro último cliente, poniéndolo como 95 a 98% de nuestros clientes con servicio, sería domingo. No obstante, nosotros nos vamos a mantener todo el fin de semana trabajando, haciendo los ajustes necesarios, para que esa recuperación sea lo más pronto posible”, indicó.

“Las áreas más afectadas son las más elevadas. En el caso de Bayamón, obviamente la carretera PR-174, La Morenita. En el caso de Guaynabo, es donde están nuestras estaciones, Canta Gallo, Cáceres. Esas son las estaciones más elevadas. Son tres estaciones, así que eso es lo que nos dilata esa recuperación de forma un poco más inmediata”, agregó.

El funcionario subrayó que, mientras se llevan a cabo los trabajos, cuentan con un plan “agresivo” junto con los municipios de Guaynabo y Bayamón para atender los clientes que se afecten.

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Los alcaldes de Bayamón, Ramón Luis Rivera, y de Guaynabo, Edward O'Neill, aseguran que sus municipios están preparados para atender la situación. ( Xavier Araújo )

Llamado a la prudencia

Por otro lado, aprovechó para hacer un llamado a toda la ciudadanía a “ser prudentes en el uso del agua”, pues ante la sequía que está experimentando Puerto Rico, los niveles de los embalses continúan bajando, y la situación de abastos de agua podría tornarse más crítica. En esa área en particular que será impactada por el corte de agua, indicó que “el uso prudente del agua, tanto en el momento que apagamos como en el momento que vamos a hacer el encendido, nos ayuda a nosotros a recuperar nuestro sistema un poco más rápido”.

Aunque la AAA ya mencionó la posibilidad de imponer multas por despilfarrar agua, el funcionario no entró en detalles sobre quiénes, o bajo qué condiciones, podrían ser objeto de multas, ni cuánto podría ser el monto de las mismas. Sin embargo, sí sostuvo que serían “según la reglamentación de la Autoridad”.

“No obstante, ahora mismo nosotros lo que estamos haciendo es el llamado, no solamente aquí porque estamos haciendo un trabajo que le va a dar redundancia y estabilidad al sistema, es a todo Puerto Rico por la falta de precipitación. Eso es bien marcado. En la reunión de hoy salió (a relucir) que no va a haber eventos de lluvia considerable en estas próximas semanas. Así que todo lo que se pueda hacer para ahorrar el agua, y nosotros lo que estamos haciendo en los ajustes operacionales, sin afectar clientes en estos momentos, para alargar la vida útil de esos embalses, lo estamos realizando y lo vamos a hacer hasta el último momento que sea necesario”.

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“El mensaje es, vamos a hacer uso prudente del agua, vamos a tratar todos. Ahora mismo, cada galón nos ayuda. Y estamos en el plan de hacer todo lo que sea necesario para evitar llegar a un ajuste operacional, que es bien incómodo”, insistió, enfatizando en que “no laven aceras, no laven carros, en la medida que puedan evitar eso, nos va a ayudar”.

Aun así, al comparar la situación actual con la sequía que vivió la Isla en el 2015, sostuvo que “estamos mejor, porque no hemos llegado a esos picos tan bajos como en aquel momento”.

Alcaldes piden cooperación ciudadana

Por su parte, los alcaldes de Guaynabo, Edward O’Neill, y Bayamón, Ramón Luis Rivera, se hicieron eco del llamado a la cooperación ciudadana para tomar medidas necesarias y sostuvieron que están listos para suplir agua a las zonas afectadas de la manera más efectiva, notificando de antemano en qué zonas estrían supliendo a los hogares.

Además, se mantendrán los oasis en puntos estratégicos, y también planean llevar agua embotellada a los hogares.

Además, el alcalde de Bayamón se dirigió en particular a las personas que utilizan la vía donde está ubicada la estación Finca Rosso I, pues será necesario interrumpirla por momentos, y se mantendrá un carril cerrado, para poder hacer el movimiento del equipo pesado que se instalará en la estación.

“Es bien importante también pedirle la cooperación a la ciudadanía que utiliza este sector, o esta carretera PR-833, para salir a la PR-177, que desde mañana (miércoles), desde las 6:00 de la tarde más o menos, quizás se cierre para que sea más fácil el cruce de toda esta tubería hacia el otro lado. Por tal razón le pedimos a la ciudadanía la cooperación. Y los próximos dos días, que serían jueves y viernes, va a haber un carril cerrado, para que la operación sea mucho más efectiva. Solamente va a haber tres carriles, así que, si pueden (utilizar) rutas alternas, mejor todavía”, indicó el alcalde.