Los empleados desplazados de las cadenas de restaurantes KFC, Taco Bell, Pizza Hut y IHOP (Encanto Restaurants) podrán asistir desde hoy a varias ferias de empleo y servicios para recibir ayudas y reinsertarse en el mercado laboral.

A través del programa Conexión Laboral se ofrecerán servicios de Respuesta Rápida en eventos en Mayagüez, San Juan, Ponce y Fajardo.

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) activó un plan de apoyo para los empleados desplazados a raíz del cierre de operaciones de las cadenas en Puerto Rico de forma inesperada.

Entre los servicios que encontrarán los participantes se encuentran la preparación de resumés, apoyo psicológico, enlace con patronos que tengan necesidades de reclutamiento en plazas vacantes similares a las que ocupaban los trabajadores afectados, talleres de apoyo para la búsqueda de empleo y preparación para entrevistas de trabajo, así como asesoría financiera durante el proceso de transición.

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La activación de estos servicios serán en diferentes zonas de la isla y la primera arranca hoy, martes, en Mayagüez.

Los interesados del área oeste deben llegar al Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez donde además se llevará a cabo una feria de empleos.

Mientras, el jueves, 12 de noviembre los servicios se movilizan al área metropolitana, con una cita en el Coliseo Roberto Clemente. El martes, 17 de noviembre estarán el Centro Ferial de Ponce y el lunes, 23 de noviembre en Centro de Usos Múltiples de Fajardo.

Todas las actividades se llevarán a cabo de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Quienes no puedan asistir, podrán visitar cualquiera de las 15 Áreas Locales de Conexión Laboral. Para más información, puede acceder a www.conexionlaboral.pr.gov