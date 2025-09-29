Cinco noticias del fin de semana

1 Nace guacamayo azul El zoológico belga Pairi Daiza anunció este viernes el excepcional nacimiento en sus instalaciones de un guacamayo azul o ara de Spix (Cyanopsitta spixii), un loro originario del noreste de Brasil catalogado como extinto en estado salvaje desde hace 25 años. El ave nació el pasado 21 de septiembre en el Centro de Conservación de Especies de Aves Amenazadas de Pairi Daiza, en el suroeste de Bélgica, donde hay 12 de esos animales en el marco de un programa internacional de reproducción en colaboración con el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) en Brasil y el zoológico de São Paulo.

2 Se queda sin hogar La cantante Anaís, ganadora de la segunda edición del reality show Objetivo Fama, enfrenta nuevamente una difícil situación en su vida que la ha llevado a quedarse sin hogar. "“No estoy en quiebra, estoy sin hogar”, reveló la artista en un video publicado en sus redes sociales.En varios vídeos que se han vuelto viral en las redes sociales, se ha visto a la cantante rapeando en las calles de Nueva Jersey, con un aspecto visiblemente desmejorado. Algunos de sus seguidores aseguran haberla visto deambulando por distintas zonas de esa ciudad.

3 Hieren a maestro Un maestro que salió de un colegio de Trujillo Alto a buscar unas plantas que serían utilizadas para una clase terminó en el hospital, luego de que le lanzaran una piedra sobre el auto que conducía, informó la Policía. Los hechos ocurrieron a eso de la 1:30 p.m. del viernes frente a la escuela privada, localizada en la carretera PR-876, de la barriada González 3, en Trujillo Alto. Debido al impacto, el hombre de 37 años sufrió un trauma en la frente y un edema en el ojo izquierdo

4 Manejan posible intoxicación Cuatro estudiantes de la escuela intermedia Ricardo Arroyo Laracuente, en Dorado, sufrieron una presunta intoxicación por alimentos. El Departamento de Salud activó el viernes un protocolo para el manejo de las enfermedades que pudieron transmitirse en el plantel. La activación del protocolo incluye inspecciones inmediatas en en la escuela, muestreo de alimentos y agua, entrevistas a la comunidad escolar y coordinación con hospitales de zona para monitorear posibles casos.