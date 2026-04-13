Con el objetivo de fortalecer las herramientas de protección y prevención ante la violencia, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico realizará el webinar “Mapa de Riesgo de Feminicidio Íntimo: Patrones Sociodemográficos y Medidas de Prevención en Puerto Rico”.

El evento virtual se llevará a cabo este jueves, 16 de abril a las 10:00 a.m. como parte del Programa de Academias del Instituto.

El seminario contará con un panel de expertas compuesto por:

Mariluz Bezares Salinas: Gerente de Proyectos Estadísticos del Instituto de Estadísticas.

Dra. Idania R. Rodríguez Ayuso; Subdirectora Ejecutiva del Instituto de Estadísticas.

Lcda. Laura Hernández Gutiérrez: Fiscal Auxiliar IV en destaque en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

Durante el webinar se discutirán hallazgos críticos sobre la violencia de pareja íntima, incluyendo la implementación de la Evaluación de Riesgo (Danger Assessment) del Departamento de Justicia y analizados por el Instituto. Esta herramienta examina factores de letalidad como las amenazas con armas, el control cotidiano y el historial de estrangulamiento.

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Uno de los temas centrales será el estrangulamiento no fatal, identificado como una señal de alerta máxima. Asimismo, se abordará la nueva Ley 71-2024, pionera en Puerto Rico al reconocer el estrangulamiento y la asfixia como delitos con consecuencias psicológicas y fisiológicas graves.

La actividad es libre de costo, pero requiere registro en el siguiente enlace: https://register.gotowebinar.com/register/4963876538944780637

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es una entidad gubernamental autónoma con la encomienda de coordinar el servicio de producción de estadísticas del Gobierno para asegurar que los sistemas de recopilación de datos y estadísticas, en los que se basan las políticas públicas, estén completos, sean confiables y de acceso rápido y universal.

Para conocer más sobre el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, puede acceder a www.estadisticas.pr.gov o seguir sus redes sociales: Facebook (@estadisticas.pr), X (@EstadisticasPR), Instagram (@institutodeestadisticas) y LinkedIn (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico).