Gurabo/Juncos. ¿Qué ha pasado que la lluvia no llegó? La tierra de Boranda donde he nacido yo”

Tal presagio entonado por la Sonora Ponceña acompañaba al junqueño Jorge González Pérez, quien, aledaño a la carretera PR-185, asaba “los mejores pinchos del mundo” según la evaluación de uno de sus clientes.

El anuncio del gobierno que se emitió ayer, de que el agua no emanará de los grifos de su hogar, ni de las de sus vecinos, lo sorprendió. No lo tomó a lo ligero. Invirtió aproximadamente $600 para enfrentar el racionamiento, que dará inicio este viernes.

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“Estamos preparados, estamos preparados”, reiteró el empresario, quien reside en el sector Las Piñas.

“Yo tengo cisternas y drones de agua para poder trabajar. Los días que estemos sin agua, pues trabajamos cómodos”, anticipó.

Su compueblana, Luz Colón Sánchez, sí predijo el racionamiento. Lo venía venir por el fuerte calor, la sequía, los salideros que no se han reparado. Por eso, ha guardado agua “hasta en las cucharas”.

Luz Colón Sánchez dijo estar preparada. ( Suministrada )

“Nosotros tenemos cisternas y mi hijo tiene y está llenando hasta en las cucharas”, repitió la madre de cuatro hijos.

Colón Sánchez recordó, además, que cuando visitaba el Lago Carraízo para pescar, la represa que le suple agua a partes de Juncos, era testigo de la basura que se ha dejado allí, sedimento que entiendo afecta el flujo del agua y niveles del embalse.

Tanto González Pérez como Colón Sánchez opinaron que tal vez, si la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) fuera más prudente con reparar aquellos salideros, esto posiblemente se evitaría.

“Hay que arreglar muchas cosas en este país, porque la cosa está un poquito complicada. ¿Cómo puede ser posible que Acueductos y Alcantarillados tenga 60% del agua que se pierde y el 40% lo usamos nosotros? Eso no tiene lógica. Pero nada, ahí seguimos trabajando. Cada cual tiene que ponerse pa’ su número”, comentó el hombre, quien también vela por el bienestar de sus padres, ambos de 72 años.

Mientras, Elizabeth Rivera, del sector Valle Verde en Gurabo, ya lleva semanas con baja presión de agua. Y, “como dicen que cuando el río suena algo trae”, asumía que se aproximaba un racionamiento.

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Con los baldes del trabajo de su esposo, quien se dedica en el mantenimiento de piscinas, tiene un sinnúmero de recipientes. Desde ya están llenos del líquido preciado.

“Cuanto balde que uno tiene uno lo llena”, admitió mientras se guarecía del picante sol en el umbral de una panadería, al también confesar que le preocupa cómo le afectará el racionamiento a su hija, quien es madre.

Luisa Sánchez, de Gurabo, confió en que la ayudarán sus hijos y vecinos, de necesitarlo. ( Suministrada )

“Gracias a papito Dios, aquí en el Cerrito de Gurabo, no se han llevado el agua al momento, pero estamos preparados”, dijo, por su parte, Luisa Sánchez. “Yo tengo mi cisterna, tengo mis drones”, continuó al confiar que, ante cualquier emergencia, puede contar con el apoyo de sus hijos y vecinos.

Respuesta municipal

Para Elliot Escalera Pabellón, director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Juncos, esto no se limita a un efecto de la naturaleza; sino se debe a la falta de “sintonía” entre la AAA y el ayuntamiento.

“La realidad es que nosotros llevamos semana y media sin agua. Ya nosotros tenemos nuestro plan de repartición de agua, dos turnos de trabajo, los siete días de la semana. Tenemos lugares como Lirios, lo que es la urbanización Diamaris 1, Diamaris 2 y residenciales públicos, la carretera 929 y parte del casco del pueblo lleva sin agua una semana y tres días”, puntualizó en entrevista telefónica.

“Nosotros, ante el anuncio que hicieron ayer el personal de Acueductos, nosotros lo que añadimos fue el área de Las Piñas que es el área que va a estar afectado (específicamente por el racionamiento anunciado) …, pero Las Piñas lleva desde ayer sin el servicio de agua”, agregó.

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En la PR-30, entre Gurabo y Caguas, se vendían cisternas de hasta $90. ( Suministrada )

Esas áreas ya afectadas, dijo Escalera Pabellón, se suplen con agua del Superacueducto, que se le informó “está trabajando al 100%”, dejándole más dudas que respuestas sobre las razones de la falta de agua para estas comunidades.

“Lirios lleva años (con interrupciones de agua continuos). Se le ha mencionado a Acueductos”, comentó.

“De parte de lo que es Acueductos no vamos en la misma sintonía. Nosotros como municipio nos hemos mantenido dando servicio a las personas y no vamos a parar”, recalcó.

El sentimiento de no fallar en proveer el servicio al pueblo lo compartió la alcaldesa gurabeña, Vimarie Peña Dávila. Expresó que las comunidades más afectadas serán Masas 1, Masas 2 y Santa Rita.

“Son comunidades que son altas y siempre han tenido dificultad de tener el líquido de agua”, detalló.

La exrepresentante llamó a la prudencia con el uso del agua, a quienes aún lo tienen, y que acudan a las redes sociales como referencia para avisos de los oasis fijos, y cuándo pasarán las cisternas de agua.

“Esto es día a día”, mencionó Peña Dávila, quien dijo tener buena comunicación con la AAA ante la emergencia. “Hay que tener prudencia los que tienen agua hasta que pueda llover. Ya la situación cambiaría”, añadió.