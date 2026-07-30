La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) aseguró hoy que los trabajos de reconstrucción de la Estacion de Bombas Finca Rosso 1, han sido completados en un 85%, conforme al plan de trabajo que se había establecido.

En un comunicado de prensa, el presidente de la AAA, Luis R. González Delgado, sostuvo que se completó la instalación de toda la tubería que forma parte del proyecto y se llevaron a cabo exitosamente las pruebas de presión en cada una de las líneas, confirmando el buen funcionamiento de la nueva infraestructura.

El jueves las labores se concentraron en el encofrado en concreto, para proteger la parte más sensitiva de la tubería, lo que se dijo requiere una espera de 24 horas mientras el cemento fragua, antes de comenzar la fase final de los trabajos.

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El viernes se realizarán las pruebas integrales de funcionamiento de todas las bombas y motores, último paso antes de completar la integración de la nueva infraestructura al sistema de distribución, tras lo que la estación entraría en operaciones.

La estación de bombas Finca Rosso 1 se encuentra fuera de operaciones desde el 18 de agosto del 2025, cuando se registró un golpe de agua o ariete, que causó daños severos a la planta. En aquella ocasión, González Delgado aseguró que esa estación de bombas se utilizaba para reforzar el suministro de agua de Guayabo, con aguas provenientes de La Plata.

“Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a toda la ciudadanía a utilizar el agua con prudencia y responsabilidad. Hoy enfrentamos el reto de una sequía que continúa afectando nuestros embalses y, al mismo tiempo, realizamos importantes proyectos de infraestructura para fortalecer la confiabilidad del servicio a largo plazo. Ambas situaciones requieren del compromiso de todos. Cada gota que ahorramos hoy nos ayuda a extender la disponibilidad del recurso y a garantizar que podamos continuar sirviendo a nuestras comunidades mientras completamos estas obras esenciales. El agua es un recurso invaluable y protegerla es una responsabilidad compartida”, añadió el funcionario.