Entérate de las 5 del fin de semana

1 Advertencia si viajas a Colombia El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad específica para ciudadanos estadounidenses que vivan o tengan planes de visitar algunos municipios en Colombia. La advertencia pide evitar varias regiones donde, según la Embajada en Bogotá, aumentaron los delitos violentos, las extorsiones y los asesinatos selectivos entre grupos armados ilegales. Los municipios son Malambo, Sabanalarga, Polonuevo, Santo Tomás, Palmar de Varela, Galapa, Puerto Baranoa, Colombia y Sabanagrande.

2 Muere recluso que mató tres hijos Un confinado que cumplía una cadena perpetua por incendiar su hogar en Lares en el 2003, con sus tres hijos adentro, falleció en el Complejo Correccional conocido como Las Cucharas en Ponce. Se indicó que la causa del deceso no fue determinada y que el cuerpo no presentaba signos de violencia visibles.

3 Actor Paul Avery fallece en incendio El actor Paul Avery, recordado por su participación en la película ‘Superman’ (1978) y en la serie ‘All My Children’, falleció en medio de un incendio en su hogar, trascendió el viernes. Tenía 81 años. Avery se hallaba junto a su esposa Sheila, quien también falleció, luego que ambos quedaran atrapados en medio de las llamas que consumieron su residencia, en Blairstown, Nueva Jersey.

4 Boston falla en contra de LUMA El Primer Circuito de Apelaciones en Boston rechazó la solicitud que hizo el consorcio LUMA Energy para revertir una orden de la jueza federal que atiende los casos de quiebra de la Isla, que devuelve la demanda que presentó el gobierno para eliminarle el contrato de transmisión y distribución de energía al Tribunal Supremo de Puerto Rico.