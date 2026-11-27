Sin luces de Navidad, con regalos económicos, al son del abanico y sin aire acondicionado, pocas salidas a fiestar, nada de ir al salón de belleza; cero “blower” y cero uñas.

Así los boricuas buscan estirar el peso en esta época festiva, donde la elevada tarifa del servicio de energía eléctrica, el gasto en gasolina y los altos costos de los alimentos les tienen el bolsillo roto.

Primera Hora entrevistó a un grupo de residentes de la región de Bayamón, quienes describieron lo que es sobrevivir en esta economía. Resaltaron que lo que más les agobia es la tarifa de LUMA Energy. Mientras, achacaron la responsabilidad de la situación económica a las políticas de Donald Trump y a la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón.

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Entre los entrevistados se destacó Harold Mir Medina, quien intentó por un año regresar a vivir en Puerto Rico. Ahora, se prepara para marcharse nuevamente hacia los Estados Unidos.

Harold Mir Medina se regresará a Estados Unidos, tras intentar durante el pasado año sobrevivir en Puerto Rico. ( Frances Rosario )

El hombre de 37 años y residente de Toa Alta reconoció que necesita economizar mucho más dinero para lograr establecerse en la Isla y poder comprar una residencia. Por ello, dijo que tomó la “difícil” decisión de volver a marcharse de Puerto Rico, tal y como lo hizo en el 2014.

“Obviamente, me gusta vivir más acá, me encanta mi tierra, pero hay otras cositas que allá, como por ejemplo la luz, pues es mejor”, afirmó Mir Medina.

Añadió que “dejar la patria siempre es difícil y siempre desde el día uno que me fui, yo quería volver. Y esto era como un sueño, pero me di cuenta que hay que venir más preparado para sobrevivir aquí, con más dinero, porque comprar una propiedad aquí, pues conlleva otros gastos. Aquí te tienes que preparar, tener planta (eléctrica) o tener placas solares, porque la luz que te brinda el gobierno, pues no (logra ser de manera constante), tras que es cara, se va. Tienes que tener cisterna, porque el agua también se va o si no sale sucia o si no la presión se le va. Siempre es un problema con eso. Pues, no es solo comprar la propiedad, sino es también equiparla para situaciones como esa”.

Mir Medina señaló que se le hizo difícil sobrevivir, aun cuando no tiene dependientes. Identificó el pago de la renta y la energía como lo más costoso que paga.

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En lo que ha estado en la Isla y a modo de sobrevivencia, el hombre dijo que se cocinaba para llevarse su almuerzo al trabajo, limitaba sus salidas y compraba “sólo lo necesario”.

“Bueno, a apagar el aire, sólo tenerlo para dormir, que eso me cuesta mucho. Muchas veces rompo esa regla, pero trato de sobrevivir con el abanico por el día, prender el aire más que para dormir”, comentó, al exponer otra de las medidas que incorporó para economizar.

A comer en porciones

Luis Enrique Valcárcel de Jesús, de 57 años y residente de Guaynabo, también comentó que el abanico se ha vuelto su mejor aliado. Señaló que vive “como en los tiempos de antes” para economizar energía eléctrica.

¿Se ve la economía?, se le preguntó. “Sí, porque yo sólo dejo una bombilla prendida”, comentó.

Luis Enrique Valcárcel de Jesús, de 57 años y residente de Guaynabo. ( Frances Rosario )

El hombre comentó que “trabajo por mi cuenta. A veces tenemos trabajo y a veces se pone flojo. Ahora está malo”. Por ello, hace de todo, desde chivos de construcción hasta trabajos de guardaespaldas.

Además, dijo que para economizar se queda “tranquilo” en su casa, con sus nietas, que serán las consentidas en esta Navidad.

También recortó en la comida. “Menos gustos, mucha fruta y vegetales. Como en porciones, como los chinos”, explicó.

Dijo que hace estos sacrificios para guardar el dinero que gana, por si la condición económica se pone peor.

Sacrificios por el deporte de sus hijas

Por su parte, Milagros Ortiz González, de 33 años y residente de Bayamón, señaló que ha recortado en todos los gastos, menos en las actividades deportivas en las que están involucradas sus dos hijas.

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Comentó que, aunque está casada y hay dos salarios en el hogar, “la realidad es que las cosas están bien fuertes”.

“A la verdad que uno dice: ‘Vestimos un santo, desvestimos el otro’ para poder sobrevivir. La economía está bien fuerte. Las cosas están bien caras, especialmente la luz. La realidad es que estamos sobreviviendo. La comida está muy cara, la gasolina con este sube y baja. Lo más preocupante es LUMA. La luz está bien volá. Está bien fuerte”, describió.

La mujer expuso que en su hogar han limitado el uso de aire acondicionado. “No lo estoy prendiendo todos los días. Estoy jugando mucho con el aire para mantener esa factura, que no baja, porque la realidad es que no hay cambio”, aseguró.

Señaló que no se limita en la compra de comida para el hogar. Sin embargo, ya las salidas son limitadas y las comidas afuera se acabaron.

“Eso de ir al beauty o hacerse las uñas, se acabó. Hay que cortar bastantes. La economía está bien fuerte. Tristemente, he cortado de todo para poder sobrevivir”, expuso.

Retoma el quinqué

En esos recortes que hacen los boricuas, Miriam Dobaño Blanco, residente de Guaynabo y de 55 años, decidió que no habrá luces que alumbren su hogar en esta Navidad. Señaló que la decoración que pondrá será aquella que no conlleve conectar a la electricidad.

También recortará los gastos de regalos. Señaló que ahora sus obsequios serán “un cariñito” para su hijo, su mamá y sus amigas.

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“No estoy prendiendo la secadora, a ver si me baja la luz, y si no voy a ir a las oficinas (de Luma), porque no puede ser. No voy a prender arbolito con luces y todo lo que pueda, que sea con luces, no lo prendo. Prendo vela, quinqués, y me llega de $500 por el aire, pero es que yo no puedo dormir sin aire. Tampoco estamos para estar en los indios taínos”, afirmó.

Dijo que el dinero que recibe de su trabajo ya es para “bandearse” con los altos costos. Afirmó que no le da para más nada. Aunque, aceptó que no dejaría de ir al salón de belleza todas las semanas para verse arreglada.

Transporte público como aliado

Entretanto, Daniel Peña, de 62 años y residente de Levittown, comentó que el mayor esfuerzo para sobrevivir en esta economía es dejar su auto en la estación del Tren Urbano de Bayamón y seguir su rumbo en el transporte público, que continúa gratuito, para llegar a su trabajo en un restaurante en Piñones, Loíza. Aceptó que la travesía puede tomarle horas.

“No lo hago siempre. Cuando tengo chavos, me voy en mi guagua. Pero, son como $15 diarios que me economizo”, explicó.

Carmen Colón Soberal, de 70 años y residente en Toa Baja, también ha hecho del transporte público su aliado.

La mujer señala que sólo reciben el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y se las bandea cogiendo ruedo o arreglando ropa. Pero, señaló que su máquina de coser se dañó e intenta arreglarla.

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La mujer dijo que “trato de no comprar ropa, no gastar mucha luz y así. Lo que tengo es un televisor, no tengo aire, lo que prendo es el abanico. Si cocino y me sobra, lo guardo para el otro día. Trato de sobrevivir”.

A pesar de que dijo que no prende ni las luces para economizar, la mujer recibió una tarifa de $85 de LUMA, según mostró.

Culpan al gobierno

Asimismo, Wendy Rojas Sevilla, una residente de Guaynabo y de 46 años, indicó que su trabajo como gestora se ha visto afectado desde agosto. Aceptó que las personas han recortado esos gastos de servicio y prefieren realizarlos ellos mismos para economizar.

“El servicio hoy en día es un lujo. Eso es mi pensar”, indicó.

La mujer señaló que no tiene muchas deudas. Pero, aún así restringe muchas cosas. Entre estas está “mi mantenimiento”. Ya no hay salón de belleza, masajes ni tratamientos láser. Aceptó que no ha dejado de hacerse las uñas, ya que trabaja con público. Además, limita el uso del aire acondicionado para dormir. Dijo que esos ahorros los utiliza para pagar el colegio de sus hijos y pagar energía eléctrica.

De inmediato, apuntó al gobierno como el responsable del que los boricuas hayan llegado tan apretados económicamente a esta Navidad.

“Todo el mundo lo sabe. Las malas decisiones que ha tomado el gobierno, ¿quién más? Nosotros no estamos allí negociando ni haciendo contratos, ni nada de eso. Hay que bregar con eso. Ojalá todo el mundo despierte y vote bien en las próximas elecciones”, sostuvo.

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Mientras, Eneida Pagán Hernández, una jubilada de 60 años y residente de Bayamón, señaló que recibe $1,200 mensuales y no le da para vivir. Indicó que limitó en las salidas del hogar y los gastos personales, como la compra de ropa, regalos o ir al salón de belleza, para ahorrar. Con eso y todo, dijo que “a veces me quedo corta… A veces uno sobrevive, sin mentirle con $20 en la cuenta estirándolo para gasolina y eso no da ni para llenar el tanque”.

Eneida Pagán Hernández, una jubilada de 60 años y residente de Bayamón. ( Frances Rosario )

¿Es difícil estirar el peso?, se le cuestionó.

“Seguro. Es la primera vez, desde que yo tengo uso de conciencia, que estoy pasando por las situaciones económicas que estoy viviendo. Voy a ser bien sincera. El gobierno tiene que ver mucho en esto, nos están hundiendo. No nos quejamos, no nos tiramos (a protestar). Soy bien consciente de eso. Pero, en realidad, si el gobierno bregara de otra manera, buscando alternativas y no lucrándose para ellos mismos, estuviéramos mejor, como el país debe estar y no sufriría tanto el bolsillo”, concluyó.