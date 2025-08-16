El huracán Erin se intensificó hasta alcanzar la categoría 2 el viernes por la noche y se esperaba que siguiera ganando fuerza rápidamente, según informaron los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes.

El Servicio Nacional de Meteorología informó que a las 11 de la noche, Erin se encontraba a 250 millas al noreste de Anguila según el aviso del centro de huracanes. Tenía vientos máximos sostenidos de 100 mph y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a 17 mph.

El sistema se movió en zig zag hacia al norte más temprano y en la noche dio otro zig zag al oeste, manteniendo la tendencia de movimiento al oeste noroeste. Esto mantiene la trayectoria anticipada, ubicando su paso a unas 200 millas al noreste de la isla como un poderoso huracán de categoría 3 o 4.

Bandas de lluvia comenzaron a afectar a la Isla la noche del viernes y se espera un fin de semana inestable con rondas de lluvias y ráfagas de viento. Una vigilancia de inundaciones estará en efecto para toda la isla “desde tarde esta noche hasta el lunes”.