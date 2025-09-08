Estas cinco historias pasaron en el fin de semana

1 “Melo” es inmortal El excanastero de ascendencia boricua Carmelo Anthony fue exaltado el sábado al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial. “Melo”, quien jugó durante 19 temporadas en la NBA y además fue medallista de oro olímpico en Beijing 2008, formó parte de una clase excepcional que incluyó al también enebeísta Dwight Howard y a las tres canasteras de la WNBA, Sue Bird, Maya Moore y Sylvia Fowles.

2 Se fue el Powerball El astronómico premio del Powerball, estimado en $1,800 millones, encontró dueños el sábado en Missouri y Texas. Los números ganadores fueron 11, 23, 44, 61 y 62, con el número de Powerball rojo 17. Pasaron tres meses y 41 sorteos seguidos antes de que alguien alcanzara el gran pote. En Puerto Rico, aunque no cayó el premio mayor, el portal de esta lotería refleja que se vendieron cinco premios de $100,000.

3 Policía paró a Maluma Policías de tránsito de la ciudad de Medellín, en Colombia, detuvieron al cantante Maluma mientras conducía su exclusivo Ferrari Purosangue verde menta, el primer SUV de la marca italiana y el único en el mundo con especificaciones diseñadas bajo el programa Tailor Made. El día anterior, el cantante de música urbana exhibió imágenes celebrando con champán frente al exclusivo auto, valorado en 1.4 millones de dólares.

4 Dejó solo a sus hijos Cargos por maltrato a menores fueron radicados contra una mujer que se alega dejó el viernes a sus hijos de 6, 4 y un año solos en el interior de un vehículo de motor, mientras realizaba compras en el centro comercial Ponce Town Center, en ese municipio. Según la investigación realizada por la Policía, la mujer dejó a los menores solos en el interior del vehículo por espacio de 31 minutos, mientras realizaba compras en una tienda.