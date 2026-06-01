Estas son las cinco noticias que debes saber del fin de semana

1 San Juan demanda la AAA El municipio de San Juan radicó el viernes ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, una demanda contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para exigir medidas inmediatas que garanticen un servicio confiable y continuo de agua potable para los sanjuaneros. El alcalde Miguel Romero había adelantado en su Mensaje de Presupuesto que se disponía a presentar el recurso legal, tras meses de interrupciones recurrentes, bajas presiones y fallas en el suministro de agua potable que han afectado a miles de residentes, comercios, hospitales, escuelas, égidas y comunidades de la ciudad capital.

2 Fatal accidente en Mayagüez Dos jóvenes murieron y otros tres resultaron gravemente heridos la madrugada del viernes en un aparatoso accidente en la avenida Alfonso Valdés Cobián, en Mayagüez. El choque fatal se produjo cuando conductor del vehículo Tesla Cybertruck, del año 2025 y color gris perdió el control del volante, se desvió, pasó por la isleta que divide los carriles contrarios y chocó con la parte delantera izquierda la pared de una cervecería. Uno de los pasajeros murió en la escena mientras que el conductor del vehículo fue declarado sin signos vitales poco después en el Centro Médico de Mayagüez.

3 Madonna vuelve a causar revuelo Madonna sorprendió durante una entrevista promocional de su nuevo álbum Confessions II, al revelar quién considera el mejor amante de su vida. La artista decidió limitar su respuesta a personas fallecidas y señaló a John F. Kennedy Jr. Entre risas y comentarios, el diseñador Raul López, quien también formaba parte de la conversación, recordó la reputación que durante años acompañó a Kennedy Jr. sobre su atractivo y sus habilidades como pareja sentimental. Madonna respondió con un gesto que muchos interpretaron como una confirmación. La respuesta rápidamente se viralizó en redes sociales.

4 Vetan “youtuber” de parques Six Flags El ‘youtuber’ y creador de contenido Allen Ferrell fue vetado de por vida de todos los parques Six Flags después de publicar un video en el que aparece comiendo nuggets mientras viajaba en la montaña rusa Millennium Force, en Cedar Point, Ohio. Ferrell aceptó el reto de un seguidor que consistía en comer diez nuggets de pollo durante el recorrido de la atracción. Para ello, escondió la comida en su ropa. Las normas de las atracciones prohíben el ingreso de objetos sueltos, incluidos alimentos, debido a que podría generar situaciones peligrosas, como asfixia o la posibilidad de que caigan sobre otros visitantes.