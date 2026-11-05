( Carlos Rivera Giusti/Staff )

LUMA Energy realizará este jueves trabajos de restauración y modernización de subestaciones en varios municipios, como parte de sus labores dirigidas a mejorar la infraestructura del sistema eléctrico.

Los municipios que pudieran experimentar interrupciones de energía por las labores son:

Añasco

Instalación de aparatos automatizados: Bo. Casey, Añasco, sector Mata Orsini, carr. 406 km 2.3.

Bayamón

Remoción de vegetación: Calles 14 y 15 en la urbanización Bayamón Gardens.

Caguas

Trabajos en postes: Urbanización Valle Tolima, avenida Ricky Seda y calles Miguel A. Gómez, Benito Rodríguez y Salustiana Colón Vda. de Ortiz.

Comerío

Remoción de vegetación: Residencial Manuel Martorell en el Bo. Passarel, carr. 778 km 0.

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Fajardo

Remoción de vegetación: Bo. Quebrada, Bo. Espantasueño, Bo. Florencio y camino Los Chicos.

Guaynabo

Remoción de vegetación: Urbanización Valle Escondido.

Gurabo

Trabajos en postes: Bo. Masas II, PR-181, ramal PR-945 km 17.8 interior, sector Los Torres y Goyo Márquez.

Patillas

Remoción de vegetación: Bo. Real, sector Mulas.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Bo. Los Ríos, sector Los Morales.

Río Grande

Trabajos en postes: Bo. Las Tres T, carr. 3, R967 km 1.5 interior.

San Juan

Reparación de puntos calientes: Urbanizaciones Alturas de San Patricio, Summit Hills, Caparra Terrace, Caparra Heights, Puerto Nuevo, Golden Gate, San Patricio, Caparra Hills, Los Caobos y Parkside. También en comunidad International Chemtex, gasolinera Puma, Colegio Santa María, Escuela Superior Gabriela Mistral, Escuela Elemental Rafael Hernández Marín, Escuela Elemental República El Salvador, Escuela Elemental Eugenio María de Hostos, Parque Pasivo de Golden Gate, San Patricio Forest, Computer House (estacionamiento), EWCO Electromecánica-Mecánica, La Lucense Bakery. Los Pioneros, School & Office Supplies, Turbo Center, Pompis Store, Instituto del Dengue, Army Reserve Center, Estación de Bomberos de San Juan, Condominios Meadows Towers y Parkside.

Reparación y mantenimiento de sistema soterrado: Milla de Oro, Hato Rey.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos: Avenida Franklin D. Roosevelt y urbanización Industrial Tres Monjitas, calle O’Neill.