1. Falleció por COVID-19

La familia de Efrén Arroyo, quien falleció el jueves, reveló el sábado que la causa de muerte fue el COVID-19. Arroyo no estaba vacunado. “Este es un mensaje para que las personas que no quieren vacunarse lo reevalúen y de que no podemos bajar la guardia. No le deseamos este dolor a ninguna otra familia”, expresó Efrén Arroyo, hijo. Su cuerpo fue cremado y mañana habrá una misa para para familiares y allegados. El público podrá ir a la Funeraria Ehret de 2:00 a 8:00 p.m. para darle su último adiós.

2. Justicia archiva la querella contra Ricky Rosselló y su esposa Beatriz

El Departamento de Justicia determinó archivar la querella que pesaba contra el exgobernador Ricardo Rosselló y su esposa, Beatriz Rosselló, por supuestamente haber sometido información falsa para lograr votar de manera ausente en la elección de los cabilderos por la estadidad. La determinación se basó en problemas de validación de la documentación recopilada que enfrentaron los fiscales Gretchen Camacho Rossy y Rufino Jiménez Cardona.

3. Días de mucho calor

El Servicio Nacional de Meteorología confirmó el sábado el cuarto día de calor extremo con un índice de calor que superó los 100 grados Farenheit. El jueves, de hecho, se registró 111 grados en San Juan. La sensación térmica extrema se sintió alrededor de la Isla, por lo que se emitieron advertencias a la ciudadanía para evitar la exposición al sol e hidratarse recurrentemente.

4. Daddy Yankee en vías de ser codueño de los cangrejeros

Daddy Yankee está en negociaciones para convertirse en inversionista de los Cangrejeros de Santurce de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico (LBPRC).

El artista urbano Daddy Yankee entró en conversaciones con la administración de los Cangrejeros de Santurce de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente para unirse como accionista de la emblemática organización de béisbol. Según una fuente de Primera Hora, hay un interés de parte y parte por la presencia que el rapero de reconocimiento internacional brindaría a los Cangrejeros. Los Cangrejeros cuentan con el estadounidense Tom Axon como inversionista mayoritario.

5. Hospitalizan con COVID-19 a Oscar de la Hoya

El boxeador Oscar de la Hoya, quien tenía previsto regresar al cuadrilátero el próximo fin de semana, anunció el viernes la cancelación de la pelea a través de las redes sociales debido a que había sido hospitalizado para recibir tratamiento por COVID-19. De la Hoya, de 48 años y quien dijo que se había vacunado, tenía planes de pelear por primera vez desde 2008.

