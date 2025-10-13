Las 5 noticias del fin de semana

1 Muere Diane Keaton La actriz Diane Keaton, estrella en películas como “The Godfather”, “Annie Hall” y “The First Wives Club”, murió a los 79 años de edad. La artista que se dio a conocer por sus colaboraciones con el cineasta Woody Allen, así como su conocido sentido de la moda al lucir trajes de sastre en su diario vivir, pereció en el estado de California. De inmediato no se ofrecieron detalles de su fallecimiento.

2 Machado gana el Premio Nobel de la Paz La activista opositora venezolana María Corina Machado fue reconocida el viernes con el Premio Nobel de la Paz. Su elección levantó todo tipo de reacciones: desde felicitaciones de figuras como Barack Obama e incluso la gobernadora Jenniffer González hasta críticas por parte del propio gobierno venezolano y del presidente estadounidense Donald Trump, entre otros.

3 Alto al fuego en Gaza El gobierno de Israel aprobó el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes restantes así como de prisioneros palestinos. Al mediodía del viernes, las tropas israelíes comenzaron a retirarse de la zona y comenzaron a regresar las familias palestinas. Se espera que el intercambio de rehenes se produzca hoy, lunes.

4 Asesinan actor Fede Dorcaz El actor, cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, conocido también por su relación con la youtuber Mariana Ávila, fue asesinado el viernes en la Ciudad de México durante un aparente intento de asalto. Tenía 29 años. Según información preliminar, mientras el actor conducía un auto de alta gama, dos hombres armados a bordo de motocicletas lo interceptaron e intentaron asaltarlo, abriendo fuego contra él.