Las 5 noticias del fin de semana

1 Habeas corpus en caso Anthonieska La defensa de Anthonieska “Antho” Avilés Cabrera radicó la tarde de este viernes un recurso de habeas corpus para su excarcelación mientras se inicia el juicio en su fondo por el crimen de Gabriela Nicole “Lela” Pratts Rosario, ocurrido el 11 de agosto de 2025, en el desvío Roberto Colón, en Aibonito. Ahora corresponde citar a una vista urgente, donde la defensa y el Ministerio Público presenten sus argumentos, la cual podría llevarse a cabo el próximo miércoles.

2 Murió el legendario Chuck Norris Chuck Norris, el maestro de artes marciales y estrella de acción cuyos papeles en “Walker, Texas Ranger” y otros programas de televisión y películas lo convirtieron en un ícono del tipo duro, falleció a los 86 años, trascendió el viernes. Su familia describió su deceso como un “fallecimiento repentino”, pero que estuvo rodeado de su familia y en paz. Norris actuó, además, en más de 20 películas, como “Missing in Action”, “The Delta Force” y “Sidekicks”. También compartió escena con el legendario Bruce Lee en el filme “Return of the Dragon”.

3 Irán lanza misiles a base británica-estadounidense Irán lanzó misiles contra la isla Diego García, en el océano Índico, que alberga una estratégica base militar del Reino Unido y Estados Unidos y que es considerada por los estadounidenses como “una plataforma casi indispensable” para las operaciones de seguridad en Oriente Próximo, Asia Meridional y África Oriental. Uno de los misiles falló en pleno vuelo, mientras que el segundo fue interceptado antes de que impactara. Sin embargo, su ataque confirma que Irán cuenta con armamento balístico de medio alcance, ya que la Isla se encuentra a unos 4,000 kilómetros de Teherán.

4 DHS no deja que paguen sueldos de TSA La gobernadora Jenniffer González Colón reveló el sábado que solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) poder asumir el pago del salario de los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés), que llevan un mes sin cobrar. Sin embargo, informó que la petición le fue denegada. La información la dio a conocer durante una visita al aeropuerto de Aguadilla, Rafael Hernández, tras asegurar que la situación de las largas filas en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, “se salió de control”.