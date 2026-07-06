Las 5 noticias del fin de semana

1 Tragedia en Boquerón La tragedia tocó a las puertas de una familia arecibeña en la víspera del 4 de julio cuando un infante de tres años se ahogó en una piscina de un apartamento de alquiler a corto plazo en Boquerón, Cabo Rojo. La familia acababa de llegar al lugar y estaban bajando las maletas, cuando se percataron de la ausencia del menor, tras lo que lo hallaron flotando en la piscina. Agentes de la división de Homicidios de Mayagüez y personal del Departamento de la Familia investigan el lamentable suceso.’

2 Arrancan las cuentas Trump Los padres de bebés nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 podrán abrir una nueva cuenta de ahorro e inversión conocida como “Cuenta Trump” o cuenta 530A, la cual incluirá un depósito inicial de $1,000 financiado por el gobierno federal. Además del bono inicial de $1,000, las familias podrán realizar aportaciones adicionales de hasta $5,000 por año, con el objetivo de hacer crecer la inversión a lo largo del tiempo mediante intereses compuestos.

3 Cirujano advierte sobre la “muerte líquia" Un cirujano cardiovascular encendió el debate en redes sociales al describir los refrescos como “muerte líquida” y recomendar su eliminación total de la dieta, en medio de advertencias más amplias sobre hábitos que, según él, afectan seriamente la salud. El experto, además, instó a evitar el cigarrillo, el consumo de alcohol y el pan y la pasta elaborados con harinas refinadas. Las recomendaciones fueron hechas por el doctor Jeremy London, especialista en cirugía general, vascular y torácica.

4 Se dieron el “sí, quiero" La cantautora Taylor Swift y el jugador de la NFL Travies Kelce, recibieron a cerca de 1,000 invitados en el Madison Square Garden, en Nueva York, quienes fueron testigos de su enlace nupcial. Entre las celebridades se destacaron Bradley Cooper, Jennifer López, Gigi Hadid, Tom Brady, Zoë Kravitz, Camila Cabello, Fergie, Selena Gómez, Ellie Goulding, Dakota Johnson, además de amigos, familiares e incluso vecinos de la cantante. El Empire State Building, con una historia especial junto a Swift, también se iluminó de azul claro como parte de la tradición de “algo nuevo, algo viejo y algo azul”, símbolo de buena fortuna en el matrimonio.