Las 5 noticias del fin de semana

1 Arrasa Bad Bunny en los Emmy El cantante Bad Bunny y su Halftime Show del Super Bowl conquistaron el sábado sus primeros siete premios Emmy. Mejor Especial de Variedades En Vivo, Mejor Dirección Musical, Mejor Coreografía para Programación de Variedad o Telerrealidad, Mejor Mezcla de Sonido para una Serie o Especial de Variedades, Mejor Diseño de Iluminación para un Especial, Mejor Dirección Técnica/Toma de Cámara para un Especial y Mejor Dirección para un Especial de Variedad.

2 Miss Mundo se va pa’ República Dominicana Joheirry Mola, representante de República Dominicana, se coronó el sábado como la nueva Miss Mundo 2026, en la ciudad de Nha Trang, Vietnam. Con este triunfo, Mola logró que la región de las Américas y el Caribe se impusiera en la competencia y permitió a Quisqueya reconquistar el título internacional, el cual no obtenía desde que Mariasela Álvarez lo ganara en 1982. Suil Anyelina Pagán, la Miss Mundo de Puerto Rico, no consiguió un pase al “Top 20″.

3 Condenada a muerte por narcotráfico Un tribunal penal egipcio condenó este sábado a muerte a la presentadora de televisión y productora Sarah Jalifa y a su hermano Mohamed Jalifa por “fundar y dirigir” una banda criminal especializada en la obtención y fabricación de estupefacientes dirigidos para al narcotráfico. Se les condenó también por posesión de armas y munición sin licencia, así como a una multa de 500,000 libras egipcias (9,814 dólares).

4 Declaran nulo juicio contra Lindsay Clancy Un juez declaró el viernes nulo el juicio contra Lindsay Clancy, luego de que los miembros del jurado indicaran que no pudieron llegar a un veredicto unánime sobre si Clancy era penalmente responsable de la muerte de sus tres hijos pequeños. La anulación del juicio, ocurrida en el séptimo día de deliberaciones, deja el caso sin resolver y permite que los fiscales puedan volver a procesar a Clancy.