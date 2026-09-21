Las 5 noticias del fin de semana

1 Más clientes de Amazon recibirán pagos Millones de clientes de Amazon que anteriormente no cualificaban para recibir dinero como parte del acuerdo alcanzado por las prácticas de inscripción y cancelación de Amazon Prime ahora podrán beneficiarse del programa de reembolsos. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) anunció una modificación al acuerdo alcanzado con Amazon que amplía el grupo de consumidores elegibles y eleva de $51 a $200 el máximo que un cliente puede recibir en total.

2 Avisos de recobro por ayudas durante la pandemia Unas 22,000 personas comenzaron a recibir correos electrónicos relacionados con el recobro de fondos otorgados mediante un programa de asistencia para el pago de alquiler durante la pandemia, mientras la Administración de Vivienda Pública (AVP) revisa los expedientes para determinar cuáles casos podrían requerir acciones adicionales. Según reportó Telemundo, la agencia se encuentra en la etapa de cierre del programa y analiza expedientes en los que se identificaron posibles irregularidades.

3 Sigue el escándalo de Miss Universe JKN Universe LLC, una de las empresas dueñas de la Organización de Miss Universe, tomó represalias contra el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, al desacreditar la participación de varias franquicias asiáticas de la edición 75 del concurso de belleza que se llevará a cabo desde Puerto Rico. La organización internacional anuló la participación de las representantes de Tailandia -franquicia que dirije Itsaragrisil-, Vietnam, Laos, Malasia, Singapur e Indonesia, luego que Itsaragrisil denunciara que $8.7 millones de fondos públicos de Puerto Rico fueran transferidos a cuentas no relacionadas a la organización internacional.

4 A punto de salir Alonso Vega El exrepresentante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Néstor Alonso Vega, saldrá en libertad el próximo 25 de octubre, según surge de su expediente en el Negocio Federal de Prisiones (BOP, en inglés). El convicto exlegislador, de 41 años y con discapacidad visual, fue declarado culpable por nueve cargos de conspiración, robos mediante fraude al recibir comisiones ilegales (kickbacks) y obstrucción a la justicia. Fue arrestado en noviembre de 2020, en un caso similar al que se les achacó a los exrepresentantes María Milagros Charbonier y Nelson del Valle por inflar el salario de sus empleados para recibir una partida devuelta.