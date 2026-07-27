Las 5 noticias más leídas del fin de semana

1 Carlos Beltrán ya tiene su placa en Cooperstown El exjardinero central Carlos Beltrán se convirtió ayer oficialmente en nuevo miembro del Salón de la Fama del Béisbol con la celebración de la ceremonia de exaltación. El manatieño recibió la distinción junto a los otros dos miembros de la Clase 2026: Jeff Kent y Andruw Jones. Beltrán agradeció a quienes le ayudaron en alcanzar este triunfo y tuvo unas emotivas palabras para su esposa, Jessica, “quien confió en mí en los momentos más difíciles”.

2 En observación el embalse La Plata El embalse La Plata entró este viernes al nivel de observación, según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en medio de las condiciones secas que continúan afectando a Puerto Rico. La Plata, ubicado en Comerío, registró el domingo de 0.07 metros cúbicos diarios (CUD) y alcanzó un nivel de 47.52 metros, entrando así a la zona de observación del sistema de alertas de la AAA. La disminución en los niveles de los embalses ocurre mientras la Isla enfrenta un periodo de poca lluvia, con sectores que han experimentado condiciones de sequedad durante las últimas semanas.

3 Reveladores mensajes en caso D4vd Mensajes de texto intercambiados entre el cantante D4vd y Celeste Rivas Hernández, presentados en la corte, indican que ella quedó embarazada a los 13 años y abortó más de un año antes de ser asesinada. En un intercambio de mensajes a principios de enero de 2024, D4vd, cuyo nombre legal es David Burke, se disculpa por “haberla hecho pasar por esto”. El testimonio se presentó durante una audiencia preliminar donde un juez decidirá si Burke debe ser juzgado por el asesinato de Rivas Hernández.

4 A confinamiento solitario Sean “Diddy” Combs fue enviado a confinamiento solitario tras un altercado con otros confinados, reportaron medios estadounidenses. El magnate de la música cumple una sentencia en la cárcel federal Fort Dix en Nueva Jersey tras ser hallado culpable de tráfico sexual en julio del 2025. El altercado con otro confinado surge luego que la fecha de liberación de Combs fuese adelantada del 1 de abril del 2028 al 8 de febrero del 2028 por buena conducta. El mogul del hip-hop también enfrenta más de 70 de demandas civiles.