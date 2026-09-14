Las 5 noticias más leídas del fin de semana

1 Incidentes violentos en Aguada y Utuado Dos incidentes de violencia intrafamiliar estremecieron la mañana del viernes. En el barrio Malpaso en Aguada, Rubén Muñiz Valentín, de 46 años, asesinó a su madre, Miriam Valentín Matos, de 72 años. El hombre confesó los hechos y fue ingresado en prisión. Mientras, en Utuado, una adulta mayor y su nieto de 11 años fueron agredidos por el hijo de la mujer con un machete en el barrio Viví Arriba. Javier E. González Rivera, de 44 años de edad, murió en la escena tras un alegado enfrentamiento con unos policías.

2 Piden devolver un bonsái robado La productora y presentadora de televisión Sonia Valentín recurrió el viernes a las redes sociales para solicitar ayuda de la ciudadanía para recuperar un bonsái perteneciente a su esposo, que fue robado durante la madrugada del pasado miércoles del restaurante Godai by Sakana, ubicado en la avenida Ashford, en Condado. Según Valentín, se trata de un ejemplar de la especie Neea buxifolia, conocida como árbol de nia. La pieza, cuyo valor fue estimado en $8,000, formaba parte de una exhibición.

3 Lady Gaga es madre La cantante y actriz Lady Gaga sorprendió a su fanaticada con una inesperada noticia: es madre. La galardonada artista, de 40 años, tuvo su primer retoño junto a su prometido Michael Polansky. De inmediato, se hicieron públicas las fotos de la cantante cargando al bebé en un “canguro”. Por lo pronto, no se han dado detalles del sexo, nombre y día de nacimiento de la criatura. Tampoco se ha confirmado si nació por gestación subrogada, ya que nunca se vio a la artista embarazada.

4 No de la Junta a reactivación de pozos Aunque la Junta de Supervisión Fiscal reconoció que “la sequía actual constituye una emergencia”, de inmediato no accedió a la solicitud que hizo la gobernadora Jenniffer González Colón para poder utilizar $9,688,345 de la Reserva de Emergencia “para la evaluación, rehabilitación y reactivación de cinco pozos existentes” que le permitirían extraer agua para que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) la distribuya en la zona metropolitana. La determinación la comunicó este viernes el director de la Junta, Robert Mujica, en una carta remitida a la gobernadora.