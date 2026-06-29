Las 5 noticias que debes saber del fin de semana

1 Atienden contaminación La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que la Planta de Filtros Canóvanas (PF Canóvanas) y la Estación de Bombas de Loíza Valley permanecen fuera de operación tras detectarse la presencia de una sustancia con apariencia aceitosa en el sistema, lo que fue confirmado por pruebas de laboratorio. La situación mantiene sin servicio de agua potable a comunidades de Canóvanas y Loíza, mientras continúan las labores de respuesta y evaluación del sistema.

2 Atrapan fugitivo La Policía de Puerto Rico informó el arresto de uno de los 12 más buscados a nivel isla por asesinato en primer grado, quien fue capturado en el estado de Nueva York. Se trata de Yaniel Cirino, de 33 años, quien era buscado por un caso de asesinato ocurrido en el 2017 en Naguabo. Según el informe, el arresto de Cirino se realizó en la ciudad de Syracuse, en el estado de Nueva York. No se informaron detalles adicionales sobre las circunstancias de su detención.

3 ¿Dónde está Marianne? Desde hace tres años, William Pérez Casiano vive con una preocupación. El hombre, natural de Dorado, no sabe si su hermana, Marianne Pérez Rosado está bien o mal, si comió, si está enferma o si necesita ayuda. La mujer, entonces de 41 años, vecina del barrio Puertos de ese municipio, desapareció sin dejar rastro en julio del 2023. La mujer fue descrita como de tez trigueña, cinco pies con siete pulgadas de estatura, aproximadamente 100 libras de peso, ojos color marrón y cabello corto color negro. Además, como seña particular, tiene un tatuaje con la letra “O” y la letra “I” en el muslo derecho y un águila en la espalda baja. El caso de Marianne es uno de tantos en los que trabaja la Policía en torno a personas con paraderos desconocidos.

4 Cae Xander Zayas El boxeador puertorriqueño Xander Zayas fue despojado de sus títulos de campeón en las 154 libras tras ser noqueado el sábado por Jaron “Boots” Ennis. Durante el combate, el púgil boricua cayó en tres ocasiones antes de culminar el séptimo asalto, por lo que su esquina tiró la toalla. De esta manera, Ennis se alzó con las coronas de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). La pelea tuvo lugar en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.