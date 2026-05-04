Las cinco del fin de semana
Resumen de las notas destacadas de los pasados días.
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1
Spirit Airlines anunció el sábado su cierre luego de 34 años en la industria de la aviación. La aerolínea de coste ultrabajo, que en su día operaba cientos de vuelos diarios y daba empleo a unas 17,000 personas, declaró que había “iniciado una liquidación ordenada de nuestras operaciones, con efecto inmediato”. La aerolínea indicó en su página la cancelación de todos sus vuelos y que el servicio de atención al cliente ya no estaba disponible. El cierre se esperaba después de que el viernes no se produjera el necesario rescate gubernamental para esta empresa con problemas de liquidez.
2
Elvia Cabrera Rivera coacuasada por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario en Aibonito, se declaró inocente en los dos cargos que pesan en su contra. El juicio por jurado comenzó la mañana del viernes, en la sala del juez Luis S. Barreto Altieri, con el testimonio de tres agentes de la Policía. Cabrera Rivera y su hija, Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años, fueron acusadas por los delitos de asesinato en primer grado y uso de arma blanca, en común y mutuo acuerdo, pero sus juicios se verán por separado ya que se encuentran en diferentes etapas.
3
El alcalde de Moca, Efraín “Franco” Barreto, anunció la eliminación de la jornada laboral de cuatro días en el municipio y el regreso al horario regular de lunes a viernes, una medida que responde, según el primer ejecutivo, a la necesidad de fortalecer los servicios a la ciudadanía. El personal administrativo municipal trabajará de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Empleados municipales se manifestaron en rechazo a la medida, alegando que se trata de un aumento en la carga laboral sin un ajuste salarial.
4
El cantante de música urbana MC Ceja, fue arrestado en la ciudad de Orlando bajo cargos de robo y agresión, según reseñó el periódico La Prensa de Orlando. Contra Alberto Mendoza Nieves, nombre de pila del cantante, se radicaron cargos por robo en una estructura con agresión y violencia, y otro cargo por agresión. Al cantante se le fijó una fianza ascendente a $1,500. “El Cejón”, como también se le conoce, fue uno de los pioneros del género urbano en la Isla y es cofundador junto a su esposa Camile Soto Malavé, del sello Glad Empire.
5
El boricua José Luis Ortiz hizo historia este sábado al conquistar la edición 152 del Kentucky Derby a bordo de Golden Tempo, en una carrera donde Puerto Rico dejó una huella sin precedentes con un récord de siete jinetes. Su hermano Irad Ortiz Jr., abordo de Renegade, finalizó en la segunda posición. Ortiz se impuso en los últimos metros, superando a toda la competencia, pues marchaba último cuando buscó salir hacia afuera para encontrarse al final luchando el triunfo con su hermano en un cierre dramático que mantuvo al público de pie.