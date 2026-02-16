Las cinco noticias del fin de semana

1 ESPELUZNANTE HALLAZGO La Policía no descarta que el hallazgo de una calavera en una gasolinera en Moca pueda estar asociado a la celebración de algún ritual de corte satánico u ocultista, según indicó el inspector Eduardo Rivera, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla. El macabro hallazgo se produjo en mañana del sábado en un baño de la gasolinera Ultra Top Fuel del barrio Voladoras del mencionado municipio. Fue una empleada de limpieza la que se topó con el cráneo humano en el lavamanos, tras lo que se comunicó con las autoridades.

2 CADÁVERES DE BEBÉS 1Una mujer de 50 años fue acusada en Francia tras el hallazgo en su congelador de los cadáveres de dos bebés, poco después de que confesara que eran sus hijos, informa la prensa local. La mujer fue detenida en el domicilio de otro de sus hijos, después de que su última pareja denunciara ante la policía el hallazgo macabro en la casa que compartían. El hombre, de 52 años, del que se había separado en diciembre pasado, encontró el cadáver de un primer niño en el congelador, antes de hallar un segundo en una bolsa, en la casa que habían compartido durante años.

3 ARRESTADO POR EXPLOTACIÓN INFANTIL Las autoridades federales arrestaron a Jadhiel Andrés Cedeño Gómez, de 22 años, quien ocupaba el cargo de coordinador del comité de asuntos LGBTTQI+ de la Juventud del Movimiento Victoria Ciudadana. Contra Cedeño Gómez pesan cargos de explotación sexual de menores. Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) tuvieron a su cargo la investigación y arresto del individuo.

4 SENTENCIADO POR FRAUDE MILLONARIO Melvin E. Rivera Oliveras fue sentenciado a 57 meses de prisión y cinco años de libertad supervisada por su participación en un esquema de fraude bancario que afectó a varias instituciones financieras en Puerto Rico, informó la Fiscalía federal. Según los documentos judiciales, entre 2020 y 2025, Rivera Oliveras intentó realizar múltiples transacciones de reembolso fraudulentas por más de $7 millones, logrando apropiarse ilegalmente de más de $680,000 en más de 20 transacciones.