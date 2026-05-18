Las cinco noticias del fin de semana

1 Duro informe de Contralor contra Cataño Tras múltiples intervenciones en el municipio de Cataño, que incluyó varias incautaciones de computadoras, la Oficina del Contralor publicó un informe que revela “un patrón consistente” de uso indebido de propiedad, fondos y personal del ayuntamiento para actividades ajenas al interés público, incluyendo eventos político-partidistas. El alcalde, Julio Alicea Vasallo, aseguró que se trata de un informe “viciado, incompleto y deficiente, producto de una investigación carente de transparencia”.

2 Bad Bunny en Plaza El cantante Bad Bunny sorprendió el sábado a su fanaticada boricua al llegar a la tienda Zara de Plaza Las Américas para revelar su nueva colaboración con la megaempresa española que lleva su nombre de pila, Benito Antonio. El artista urbano se presentó en horas de la mañana al establecimiento, donde era esperado por un grupo entusiasta de sus seguidores. La colección incluye una variedad de camisetas, camisas de botón, suéteres, pantalones cargo, mahones, traje de etiqueta y accesorios, entre otros, que desde ya ha acaparado la atención de los consumidores.

3 Muere el cantante Sammy Marrero El legendario cantante puertorriqueño Samuel “Sammy” Marrero González falleció el domingo a los 84 años, confirmó su hija, Jennissa Marrero. Nació en Coamo y se formó por su participación en distintas agrupaciones de música típica y tríos, hasta que se convirtió en el cantante principal de una de las primerísimas orquestas de salsa del país, La Selecta, de Raphy Leavitt, con quien permaneció por más de cuatro décadas, y cosechó innumerables éxitos, entre los que sobresalen Jíbaro Soy, Payaso y La Cuna Blanca, entre muchos otros.

4 Se registra temblor en el Este Un terremoto de magnitud 6.1 fue reportado el sábado cerca de las Islas de Sotavento, al este de Puerto Rico. El movimiento telúrico fue reportado a eso de las 10:50 a.m. Específicamente justo al este de Antigua & Barbuda. Tuvo una intensidad máxima de IV y fue sentido ampliamente en la zona de San Juan. No se reportaron daños en Puerto Rico o islas vecinas. El Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico (PTWC, por sus siglas en inglés) tampoco se registró un tsunami en la zona.