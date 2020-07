(The Associated Press)

Un epidemiólogo del task force de la gobernadora dijo que “nos esmandamos” en el proceso de reapertura, y recordó que la posición de ese grupo asesor no avalaba la apertura de ciertos establecimientos en medio de la pandemia.

Primer caso en un centro de ancianos

En entrevista en Radio isla, Juan Carlos Reyes, epidemiólogo integrante del task force médico de la gobernadora Wanda Vázquez, lamentó la actitud demostrada por un sector de la población este fin de semana, con gran aglomeración de ciudadanos en las festividades del 4 de julio.

De 20 contagios a 200 en un día

“La concepción de los puertorriqueños es que llegamo a un punto en que se entiende que aquí nadie se muere, nadie se enferma”, dijo el doctor, quien dijo que previamente “lo habíamos hecho súper bien como pueblo”.

Lorenzo González: “Nos preocupa”

Indicó que antes de hoy, el promedio diario de casos confirmados era de cerca de 20, muchísimo menos que lo que se vio hoy, cuandos Salud reportó de forma oficial sobre 200 contagios. “Son unas cifras bien alarmantes”, reconoció el galeno.

“Hay un repunte”, dijo el doctor. “Y con las escenas que vimos ayer, dentro de semana, semana y media vamos a ver ese cambio”, agregó.

¿Se hizo bien permitir la apertura de lugares cerrados?, se le preguntó.

“Yo entiendo que nos ‘esmandamos un poco ahí’. De hecho, nosotros como task force recomendamos un sinnúmero de lugares y espacio que no era propicio abrir, nosotros no estábamos de acuerdo a abrir cines, a abrir restaurantes ‘indoor’ a 50%, las iglesias cerradas, con mucha gente aglomerada no era bueno tampoco”, sostuvo Reyes.

La posición del task force médico en abril pasado

Agregó que hay un índice de riesgo a adquirir el COVID-19 en cualquier espacio cerrado.