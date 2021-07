Puerto Rico lidera la lista de territorios y estados con mayor aumento en el porcentaje de positividad del COVID-19 con un alza de 375% en los últimos días, según una presentación interna de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), basado en los datos más recientes recopilados por la Universidad de John Hopkins y divulgados por el Washington Post.

El incremento es ocasionado por la infectividad y transmisibilidad de la variante delta tanto en población vacunada como no vacunada; situación que sigue alarmando a las autoridades a nivel mundial, ya que continúa ganando espacio hasta alcanzar a las poblaciones que antes eran una excepción.

De acuerdo con el especialista en enfermedades infecciosas Gabriel Martínez Rodríguez, ante la nueva realidad, el gobierno de Puerto Rico debería revaluar aspectos como los planes para el inicio de clases presenciales, elevar las medidas de contención y, quizás, la vacunación compulsoria a toda la población.

“Yo entiendo que definitivamente el Departamento de Salud y las autoridades en Puerto Rico tienen una papa caliente bien grande en sus manos en este mismo momento y la acción, si la van a tomar de hacer la vacunación obligatoria, creo que debe ser con bastante premura porque si siguen aguardando va a pasar lo mismo que hemos visto de las experiencias de otros países”, explicó.

“Aunque hagas la vacunación compulsoria más tarde, ya tienes una población considerable infectada que va a estar transmitiendo a los vacunados y los vacunados a vacunados, porque ya sabemos que la replicación en los vacunados es la misma que en los no vacunados por alguna razón que todavía no han podido determinar, no saben por qué la defensa a nivel del tracto alto ante la vacunación no es la misma que en el tracto respiratorio bajo”, destacó.

Asimismo, reiteró que las complicaciones con la variante delta en las personas inoculadas son menores que en aquellos que no cuentan con al menos un ciclo de la vacuna.

“Si van a tomar una decisión mandatoria, yo entiendo que va a tener que ser con bastante premura. Si se interrumpe el ciclo de vacunación, lo que va a hacer es que toda la población va a quedar infectada en algún momento en las próximas semanas, que fue lo que pasó en India y es lo que ha pasado en otros países de Centroamérica, Suramérica y Europa”, advirtió.

“O sea, que la población no vacunada en algún momento se le va a pegar porque es demasiado contagiosa y la circulación en la población es demasiado alta y entonces, tanto vacunados como no vacunados se van a convertir en vectores para infectar a otras personas”, manifestó.

Señaló que el riesgo de contagio con la variante no necesariamente excluye a las personas que se infectaron inicialmente con el virus original.

“Ya se sabe que puede haber segundas infecciones, o sea, el que te hayas infectado una vez no necesariamente te dice que no te vas a volver a reinfectar. Mientras más baje la concentración de anticuerpos en tu sistema, si te vacunaste hace mucho tiempo o si la infección se te dio hace mucho tiempo, aunque tienes memoria y te va a defender si te expones, no necesariamente te va a proteger de que no te infectes”, sostuvo.

“Te puede volver a dar un segundo COVID y ahí es que viene la disyuntiva de que, si hay esa disociación entre vacunados y no vacunados y la población es tan grande la no vacunada, por más que tengas a una población vacunada como la de nosotros ahora mismo, por lo menos un 70% con una dosis, no vas a evitar el proceso de infección en la comunidad”, lamentó.

Inicio de clases presenciales

El reconocido infectólogo quien ha trabajado con gran parte de los pacientes con coronavirus hospitalizados en Ponce desde el inicio de la pandemia, recomendó al gobierno reevaluar los planes de comenzar las clases de manera presencial, pues a nivel mundial hay un incremento en contagios en la población pediátrica.

Sobre todo, ya que todavía no se ha aprobado una vacuna contra el coronavirus para niños menores de los 12 años.

“Ahora mismo, una de las cosas que estamos viendo es que hay una población de niños infectándose a nivel del sur de los Estados Unidos, mucho más grande con la Wuhan original y después con las otras cepas. Se han visto niños enfermitos bastante severos y las mortalidades, sobre todo. Esa población va a quedar vulnerable ante esa otra población que va a estar cargando virus por todos lados y el gobierno va a tener que tomar decisiones en los próximos días, si es que lo vayan a hacer, sino que van a tener que reconsiderar cómo van a hacer esa reapertura si es que la van a hacer presencial, o si todavía insisten en que va a ser esencial”, dijo.

“Entiendo que, mientras haya una situación volátil e inestable de este tipo de enfermedades infectocontagiosas, no es el momento para ponerse folclórico e inventar… hay que tomar medidas agresivas y medidas de contención epidemiológicas necesarias, aunque no le guste a la gente”, reiteró.

Agresividad en el comportamiento de la variante

Martínez Rodríguez recordó el alto nivel de contagio de la variante delta a diferencia de la alfa (británica), y del virus original de Wuhan.

“La delta se dice que es 50 a 60% más infecciosa que la alfa (variante británica) y la alfa era 50% más infecciosa que la Wuhan original. El problema es que esa información que detectó el Washington Post sobre la información del CDC que llevó a las mascarillas, están hablando de que la agresividad en el comportamiento de la cepa es mayor de lo que esperaban. No solamente en la transmisibilidad sino en la clínica que es a lo que se refiere y eso es realmente alarmante”, indicó.

Asimismo, el galeno, quien también es abogado, expuso que una de las preocupaciones con la variante delta es la replicación en el tracto respiratorio alto que se intensifica en menos días que la variante original.

“La replicación de la delta en el tracto respiratorio alto está por encima de mil veces lo que era la replicación original. Lo primero que empieza es la sintomatología del tracto respiratorio alto que se acorta la infectividad. Lo que antes el virus de Wuhan se tardaba seis o siete días después que te exponías, en el caso de la delta ya al tercer o cuarto día de exponerse, ya el paciente comienza con sintomatología”, destacó.

Entre los síntomas asociados a la presencia de la variante delta están: congestión nasal, dolor de garganta, algunos pierden el olfato y el gusto, “no igual que como antes con la Wuhan original que era una de las cosas que nos alertaba rápido”.

“Al pasar el tracto respiratorio en esas concentraciones tan altas de replicación, baja al tracto respiratorio bajo, o sea, a la parte de la pulmonía, el apretamiento de pecho, la falta de respiración, la tos seca principalmente que es una de las características mayores… en menos días que la Wuhan anterior”, enumeró.

Destacó que, entre las alternativas para frenar la sintomatología y rapidez con que se dispersa esta cepa, está la inoculación que brindaría a la ciudadanía un poco más de protección, versus aquellos que no cuentan con alguno de los ciclos de vacunación.

“Yo te diría que Puerto Rico y las autoridades pertinentes van a tener que tomar la decisión, si van a seguir las medidas de Australia que están a punto de hacer un “lockdown” utilizando la Guardia Nacional. O si van a hacer una apertura como Inglaterra y probar a ver una liberación con responsabilidad de cada cual, en tomar decisiones de protegerse o no protegerse. Entonces, decidir cuál de las dos versiones o una en el medio van a hacer. Me imagino que van a tener que tomar acción en algún momento en los próximos días”, argumentó.

“Ahora mismo, Australia está teniendo un aumento gigantesco y el problema es que las personas no están cooperando. ¿No te suena bastante parecido? Y ellos están perfilando en algunas regiones tener que activar la Guardia Nacional a nivel del continente. Porque se les está haciendo bien difícil controlar la situación, que fue lo que pasó originalmente con la delta cuando surgió en India, que corrió rampante en cuestión de nada y no había forma de pararla”, añadió,

Sobre la vacunación

Por otra parte, el médico infectólogo urgió a la población a que se vacune lo antes posible, aunque sea con la primera dosis.

“El problema de eso es que mejor tener algún tipo de defensa a que te coja desprovisto eventualmente de ninguna porque vez te alcanza la infección, ya no hay remedio. Pero, si todavía la situación está entrando a (Puerto Rico), las personas están a tiempo de ponerse al menos una primera vacunación que da una protección de alrededor de un 33 a 40%, versus si te coge no vacunado”, mencionó.

“Yo entiendo que las personas deben hacer lo propio por tratar de coger esa primera vacunación porque más se tarde la primera vacunación, más se va a tardar la segunda. Así que yo entiendo que deberían hacer lo necesario, no solamente como siempre hemos insistido, por protegerse ellos mismos, sino por proteger a las personas con las que comparten; sus familiares, sus hijos, sus padres, sus abuelos”, concluyó.