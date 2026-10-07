El multimillonario y autoproclamado “biohacker” Bryan Johnson aseguró percibir una gran satisfacción de sus detractores en las redes sociales al revelar en julio pasado que fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune incurable.

El emprendedor de Silicon Valley ofreció las polémicas declaraciones durante una entrevista con la plataforma digital Axios.

“Creo que la gente de verdad quiere que muera. Ahora lo entiendo. Es gracioso. Es irónico. Toco muchos puntos sensibles que a la gente no le gustan”, resaltó el empresario de 49 años.

Diagnóstico delicado

Johnson, quien invierte alrededor de $2 millones al año en un equipo de médicos para retar su proceso de envejecimiento, padece una condición crónica conocida como gastritis autoinmune (AIG, por sus siglas en inglés).

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Según la Cleveland Clinic, la gastritis autoinmune —también conocida como gastritis atrófica autoinmune— ocurre cuando el sistema inmunológico produce anticuerpos que atacan las células del estómago.

La institución médica señala que las personas con esta afección pueden no mostrar síntomas, pero requieren controles periódicos, ya que la condición puede derivar en cáncer o causar anemia severa por falta de absorción de vitamina B12.

“Mi estómago se está comiendo a sí mismo”, escribió el magnate tecnológico en sus redes sociales cuando dio a conocer la noticia.

Rechaza que tratamientos antiedad causaran la enfermedad

Por su parte, Johnson sostuvo que se encuentra intentando “resolver” la afección y rechazó que sus extremos tratamientos de longevidad —como consumir docenas de suplementos diarios, realizarse enjuagues con aceite de árbol de té, someterse a terapia de electrochoques en los genitales o las transfusiones de plasma que se realizó junto a su hijo adolescente, Talmage— hayan sido los causantes del diagnóstico.

“Me diagnosticaron hipotiroidismo cuando tenía 21 años. La tiroides y el estómago están muy estrechamente relacionados en lo que respecta a la inmunología”, expresó el magnate, quien inició su cruzada antiedad en 2019.

Johnson también sugirió que la condición pudo estar vinculada a un período de su infancia con hábitos poco saludables y al aumento de peso que experimentó a sus 20 años.

A pesar del diagnóstico, el empresario dejó claro que no piensa detener su búsqueda de la fuente de la juventud.

“Me gusta el reto. Estoy listo para ello; creo que es el momento adecuado”, acotó. “En algún momento me iban a diagnosticar algo. ¿Por qué no esto?”.