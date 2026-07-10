Se puso a acariciar un caimán y terminó bajo investigación
El video acumula millones de vistas y provocó que las autoridades de Florida abrieran una pesquisa.
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Una mujer que aparece en un video acariciando a un caimán se volvió viral en redes sociales, pero ahora el momento es objeto de una investigación en Florida.
De acuerdo con información de WESH 2 News, el video alcanzó más de dos millones de reproducciones en TikTok y fue compartido en distintas plataformas. La publicación identifica como escenario el Silver Springs State Park, ubicado en el condado de Marion.
La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) confirmó que asignó a un agente para investigar el caso luego de recibir varios reportes.
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La pesquisa ocurre en medio de recientes incidentes peligrosos con caimanes en el estado. El pasado 28 de junio, una mujer murió tras ser atacada por uno de estos reptiles en el Little Big Econ State Forest. Ese mismo día, un niño perdió una mano luego de ser mordido por un caimán mientras intentaba devolver un pez al agua.
La ley estatal prohíbe alimentar, provocar o capturar caimanes, salvo excepciones para cazadores autorizados durante la temporada permitida.